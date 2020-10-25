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Общество
25 октября 2020, 12:10

Воронюк: диалоговые площадки - обратная связь власти с народом

Дмитрий Воронюк. Фото из архива
Дмитрий Воронюк. Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки - обратная связь власти с народом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Говоря о диалоговых площадках, мы обязательно должны понять, что диалог власти с народом, обратная связь и сбор мнений - это процесс постоянный. И то, что делается в нашей стране сегодня - это только начало большой и кропотливой работы. Предложения от народа должны звучать постоянно. Власти будут их слушать, собирать, реагировать. Речь идет не только об изменениях в Конституцию, но и о всех сферах жизнедеятельности. Все эти предложения будут передаваться в оргкомитет Всебелорусского народного собрания", - сказал Дмитрий Воронюк.

Сенатор отметил, что уже принял участие в нескольких диалоговых площадках. "Я сам участвовал в четырех обсуждениях. На днях - в подведении итогов областных диалоговых площадок на базе Могилева. Очень был впечатлен теми предложениями, которые звучали. Они касались экономики, социальной сферы, молодежной политики. В работе этих площадок принимало участие очень много самых разных людей. Подчеркну, на эти дискуссионные площадки, на этот диалог приглашались абсолютно все. Многие пришли с альтернативной точкой зрения, а многие - просто проигнорировали", - рассказал он.

По словам Дмитрия Воронюка, молодежь также активно принимает участие в диалоговых площадках. "Достаточно примеров, когда молодые люди проявляют инициативу и приходят с конкретными предложениями. Начиная от строительства скейт-площадки, заканчивая созданием стартапа, причем на базе своего университета. Это все конкретные дела", - заявил он.

Сенатор уверен, если человек готов что-то предлагать - его везде ждут. "Диалоговая площадка - это не единственная форма общения. Есть приемы граждан, прямые телефонные линии. Любые инициативы будут услышаны. Но если ты инициируешь что-то, ты должен максимум приложить усилий, чтобы твоя идея реализовалась. Сегодня задача общества - не только мотивировать на идеи, но и на конкретные дела. Причем на дела, которые несут созидание и конструктив", - подчеркнул сенатор.

Говоря о молодежной политике, Дмитрий Воронюк добавил, что в данном направлении в Беларуси сделано очень много. "Президент лично поддерживает много молодежных инициатив. Другое дело, что нам нельзя стоять на месте. Нам надо развивать нашу молодежную политику, двигаться вперед, искать какие-то новые формы в образовании, в поддержке молодых лидеров. Это сегодня очень важно. Формат наставничества должен окутывать всю страну. К молодежи надо относиться с заботой, но не перебарщивать. Потому что мы можем вырастить поколение иждивенцев, которые будут ждать, что кто-то за них что-то сделает. А нам надо делать все самим, и мы именно этим должны мотивировать нашу молодежь, - заключил он.-0-

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