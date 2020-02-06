Воронюк: для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии, заявил во время диалога "Беларусь - открытая книга" первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы молодежь читала книги. Они учат мыслить, развивают внутренний мир, - сказал Дмитрий Воронюк. - Но сегодня молодежи уже нужно не просто книгу подавать в красивой обложке. Важно использовать современные технологии в популяризации книг, авторов и чтения".

Главная задача открытого диалога, который проходит на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, - обсуждение и поиск новых форм продвижения книги. С активом БРСМ и молодыми белорусскими писателями участие в дискуссии принимают представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, Национальной библиотеки. "Сегодня вместе с известными авторами и молодежью мы говорим о важной роли книги в современном мире. Именно поэтому мы и предложили молодежи страны реализовать свои творческие возможности в республиканском конкурсе буктрейлеров "Книга с экрана", который как раз таки обращает внимание юношей и девушек к книге", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

По его словам, важно, чтобы ребята читали мировую литературу, знали белорусских авторов, как классиков, так и современных. "Сегодня молодежь увлечена модными гаджетами, соцсетями. С одной стороны, интернет - это хорошо и социальные сети давно уже стали коммуникационной площадкой. С другой стороны, сети затягивают, и чтение книг ушло на второй план, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Нам очень важно, чтобы ребята читали хорошие книги, формировали вкус к качественной литературе, учились чувствовать слово и обогащались внутренне. Мы ждем от молодежи идей, хотим знать, какие книги ребята читают, что им интересно. Все это используем в создании новых проектов для популяризации книги и чтения".-0-

Фото Оксаны Манчук