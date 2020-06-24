Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство доверяет молодежи решение ответственных задач, заявил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк во время посвященного Дню молодежи круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Государство доверяет белорусской молодежи решение самых ответственных и серьезных задач. И очень важно, что наша молодежь не подводит и с ними справляется", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он отметил, что 28 июня, в День молодежи, БРСМ даст старт третьему трудовому семестру. "Студотрядовское движение было возрождено по личной инициативе главы государства и сегодня активно развивается. В воскресенье мы вручим путевки нашим ребятам для работы на ключевых объектах страны. Студотряд - это не только возможность заработать свои первые деньги, получить какую-то профессию, навык, но, самое главное - то наследие, которое оставляют после себя ребята. Сегодня мы с гордостью говорим, что практически на всех ключевых объектах страны, таких как "Минск-Арена", Национальная библиотека, Большой театр оперы и балета, детская областная клиническая больница в Гомеле, операционный блок Могилевского областного онкодиспансера, стадион "Динамо", объекты Белорусской АЭС и социальная инфраструктура Островца, трудились наши ребята", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что студотрядовское движение - это яркий пример того, как себя должна проявлять молодежь. "В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи, но задача молодого человека не только воспользоваться всеми этими благами, но принести пользу своему поселку, городу, району и в целом стране. От каждого нашего маленького конструктивного и созидательного поступка зависит в том числе будущее Беларуси", - добавил он.-0-

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