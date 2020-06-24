ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:16 Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города Регионы
18:56 Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач Общество
18:51 Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить 18-22 августа на ралли-рейде "Золото Кагана" Спорт
18:44 Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них Регионы
18:23 Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре Общество
18:18 Нью-Йоркский марафон в 2020 году не состоится Спорт
18:18 Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы Регионы
18:03 В Европу пришла жара В мире
18:00 В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение Общество
17:59 Могилевчанин перечислил лжеброкерам более Br157 тыс. Происшествия
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
17:11 МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси Политика
17:03 К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс Регионы
16:59 По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных Общество
16:53 Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем Общество
16:50 В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Происшествия
16:44 Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер В мире
16:43 Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение Происшествия
16:33 Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании Регионы
16:14 В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 июня 2020, 18:56

Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство доверяет молодежи решение ответственных задач, заявил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк во время посвященного Дню молодежи круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Государство доверяет белорусской молодежи решение самых ответственных и серьезных задач. И очень важно, что наша молодежь не подводит и с ними справляется", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он отметил, что 28 июня, в День молодежи, БРСМ даст старт третьему трудовому семестру. "Студотрядовское движение было возрождено по личной инициативе главы государства и сегодня активно развивается. В воскресенье мы вручим путевки нашим ребятам для работы на ключевых объектах страны. Студотряд - это не только возможность заработать свои первые деньги, получить какую-то профессию, навык, но, самое главное - то наследие, которое оставляют после себя ребята. Сегодня мы с гордостью говорим, что практически на всех ключевых объектах страны, таких как "Минск-Арена", Национальная библиотека, Большой театр оперы и балета, детская областная клиническая больница в Гомеле, операционный блок Могилевского областного онкодиспансера, стадион "Динамо", объекты Белорусской АЭС и социальная инфраструктура Островца, трудились наши ребята", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что студотрядовское движение - это яркий пример того, как себя должна проявлять молодежь. "В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи, но задача молодого человека не только воспользоваться всеми этими благами, но принести пользу своему поселку, городу, району и в целом стране. От каждого нашего маленького конструктивного и созидательного поступка зависит в том числе будущее Беларуси", - добавил он.-0-

Все материалы круглого стола здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ молодежь
Новости рубрики Общество
Фото searchengines.ru Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре
Дмитрий Туронок В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации
Фото из архива Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура
Фото из архива Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников
Фото из архива Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества
До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 25 июня
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.