Воронюк: каждый юный гражданин, получивший паспорт, осознает возложенную на него ответственность

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый юный гражданин Беларуси, получивший паспорт, осознает возложенную на него ответственность. Такое мнение высказал журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни проходит Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции. Сегодня торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам республики состоялась в Музее современной белорусской государственности - филиале Национального исторического музея Беларуси. Главными героями торжества стали 20 школьников из всех регионов страны. Все они - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты детских и молодежных общественных объединений.

"Каждый юный гражданин, получивший паспорт, осознает возложенную на него ответственность, - заявил Дмитрий Воронюк. - Во время мероприятий акции "Мы - граждане Беларуси!" руководители различного уровня, заслуженные люди общаются с ребятами, рассказывают о нашей родной стране, чем все мы гордимся. Самое главное - в Беларуси действительно созданы все условия, чтобы молодые ребята могли развиваться и приносить пользу".

Паспорт сегодня получила учащаяся 8-го класса средней школы №59 Минска Дарья Малец - участница городского этапа республиканских лидерских конкурсов БРПО "СуперТройка" и "Зажги костер добра", активистка БРСМ. "Я веду активный образ жизни. Занимаюсь спортом - плаваю, участвую в различных соревнованиях и конкурсах. Сегодняшний день для меня очень ответственный и волнительный. Все родные, близкие, учителя, знакомые мною гордятся", - рассказала она.

Учащаяся 8-го класса средней школы №5 Гродно Александра Дмитриева - победитель школьных олимпиад по физике, географии, биологии и английскому языку, областных соревнований по корейскому каратэ. "Меня сегодня переполняют эмоции. Теперь я полноправный гражданин своей страны. Хочу пожелать своим сверстникам всегда добиваться поставленных целей", - сказала школьница.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции главный документ более чем 4 тыс. юных белорусов вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Официальные мероприятия патриотической акции традиционно проходят в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции состоится в Конституционном суде. Стартовала акция в этом году 10 марта во Дворце Независимости. Национальные паспорта 25 лучшим школьникам страны вручил Президент.

Акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится с 2004 года по инициативе БРСМ.-0-