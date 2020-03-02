Воронюк: конкурс "100 идей для Беларуси" дает молодежи возможность реализовать уникальные проекты

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" предоставляет молодежи возможность реализовать уникальные проекты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк.

"Мы стремимся, чтобы каждый молодой человек знал, что у него есть возможность придумать и реализовать что-то уникальное. И что если он придет в наш проект "100 идей для Беларуси", то его услышат, помогут продвинуть разработку, и она обязательно принесет пользу стране. У нас есть много примеров, когда молодежные идеи, получив отклик, были внедрены в производство. Наш проект открыт абсолютно для всех. Свою идею может подать и школьник, и студент, и тот, кто трудится на производстве, и молодой ученый. Если у парня или девушки есть идея - не важно, в каком формате она будет представлена для участия в конкурсе: электронная заявка или бумажный вариант. Важно, что они обращаются к нам, проходят экспертные советы, районные, областные, минский городской этапы и участвуют в финале", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Однако презентация своей идеи или проекта в республиканском финале - это только первая ступенька, дальше разработка обязательно будет развиваться. "В эти дни финиширует девятый сезон нашего традиционного проекта. Гостеприимная столица собрала вместе авторов лучших идей со всей страны. Программа насыщена. Финалисты участвуют в различных тренингах, спич-сессиях, во время которых именитые спикеры рассказывают, как продвигать свою идею, что необходимо сделать, чтобы защитить авторские права", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Фото БРСМ

Центральные мероприятия финала состоятся 3 марта в конференц-центре отеля Marriott, где пройдет защита проектов-финалистов перед экспертным советом, официальная церемония открытия, выставка "Навигатор идей" и торжественное награждение победителей. "Очень важно, чтобы у молодых изобретателей и инноваторов были правильный, позитивный настрой и общение. Чтобы они познакомились, обменялись опытом, своими идеями. Как раз сегодня состоялся интеллектуальный квиз. Это мероприятие помогло познакомиться, подружиться, ведь в командах были абсолютно незнакомые друг другу молодые люди", - добавил Дмитрий Воронюк.

Организаторами республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров - IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО "ИнКата", Ассоциации "БелБренд", ООО "АСБ-Лизинг". В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.-0-