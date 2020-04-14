Воронюк: медики - настоящие герои нашего времени

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики - настоящие герои нашего времени. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"От имени белорусской молодежи хочется высказать искренние слова признательности медицинским работникам за их профессионализм, стойкость духа, за то, что сегодня, решая сверхзадачу по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, они, не жалея сил, борются за жизни каждого заболевшего белоруса. Они и есть - настоящие герои нашего времени", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, государство предпринимает все необходимые меры в борьбе с COVID-19 и в обеспечении медперсонала всем необходимым как для лечения пациентов, так и для индивидуальной защиты. "Сегодня белорусы сплотились в едином порыве победить этот вирус. Как никогда мы все вместе - и общественные объединения, и частный бизнес стремится помочь медицинским работникам. Они работают круглосуточно и нуждаются в простых словах поддержки. И в наших силах поблагодарить этих мужественных людей за их труд", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня БРСМ и РУП "Белпочта" дали старт добросердечному марафону #CпасибоМедикам. "Мы призываем абсолютно каждого жителя нашей страны поблагодарить медицинских работников, тех, кто сегодня на передовой, сказать им теплые слова, пожелания. Сделать это очень просто. И это не отнимет много времени. Достаточно на открытке или почтовой карточке написать добрые слова белорусским врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитарам, водителям скорой помощи, указать адрес учреждения здравоохранения, обязательно дополнить хештегом #спасибомедикам и отправить через любой почтовый ящик. Марка не требуется. Вашу открытку доставят по адресу работники "Белпочты". Конечно же, можно привнести в этот процесс творчество и сделать открытку своими руками", - добавил Дмитрий Воронюк.-0-