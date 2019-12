Воронюк: молодежь Беларуси гордится своей страной и прославляет ее во всем мире

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси гордится своей страной и прославляет ее во всем мире, заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк перед началом церемонии объявления обладателей наград "МП | Молодежная премия - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси созданы все условия для развития молодежи. Сегодня молодые люди могут достичь абсолютно любых высот в любой сфере, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Мы вручим уникальные статуэтки из экоматериала ребятам, которые ярче всех проявили себя в той или иной сфере. Мы рады, что они есть в нашей стране, их много и нам есть чем гордиться. А самое главное - они гордятся Беларусью и прославляют ее во всем мире".

По словам первого секретаря ЦК БРСМ, инициатива учреждения такой премии исходила от самой молодежи. "Это уникальный ивент для молодежи, потому что здесь на церемонии с нами самые активные ребята страны. И буквально сегодня мы даем старт "Молодежной премии - 2020" и приглашаем абсолютно всех молодых жителей Беларуси принимать участие. Если вы обладаете каким-то уникальным талантом или достижением, направляйте заявку в нашу официальную группу Вкконтакте, и в следующем году, возможно, вы будете стоять на месте этих уникальных ребят", - сказал он.

Статуэтки премии будут вручены за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов, за самое продуктивное событие года в сфере IT-образования, за главное достижение Беларуси в сфере экстремальных и уличных видов спорта, за лучшую реализацию SMM-стратегий на пространстве Байнета и выявление действенных методик работы с молодежью.

Кроме того, лучших наградят в номинациях "Менеджмент и развитие танцевального искусства в молодежной среде", "Самый громкий проект среди лучших квизов Беларуси", "Музыкальный прорыв в рок-индустрии Беларуси и покорении мировых высот", "Самое топовое шоу на YouTube", "Самый яркий старт в деле продвижения идей экологической безопасности", а также "Новое имя белорусского юмора в международном сообществе КВН", "Самый яркий старт года в области продвижения современной музыки", "Главный белорусский хит 2019 года".

Каждый желающий сможет сделать фото на память в стильных 3D-фотолокациях и даже "селфи 360", поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров проекта. После окончания вручения премии гостей ожидает афтерпати. Организаторы одного из главных молодежных событий года - Slizunova Production и Белорусский республиканский союз молодежи - предложили гостям участникам и гостям праздничного мероприятия придерживаться дресс-кода A5 и А5с (after five, after five casual). Генеральный партнер проекта - ОАО "Белинвестбанк".-0-