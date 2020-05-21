Воронюк: молодежь Беларуси объединяет любовь к стране

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси объединяет любовь к стране, заявил сегодня во время общения со школьниками в проекте "Школа активного гражданина" первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"Нас всех объединяет любовь к Беларуси, и это очень важно. Надо любить свою страну и ценить то, что для нас сделано в ней. А как Беларусь будет развиваться - во многом зависит от нас самих", - обратился к старшеклассникам Дмитрий Воронюк.

Он подчеркнул, что создание условий для самореализации молодежи - основа государственной молодежной политики. "В Беларуси созданы все условия для всестороннего развития и личностного роста каждого молодого человека, развивается система социальных лифтов. Было бы желание, а возможностей, условий и стимулов проявить себя достаточно. В первую очередь это многочисленные спортивные, экологические, научные, трудовые, волонтерские площадки. Главная задача для современной молодежи - не только воспользоваться всем, что для них создано, но и приумножить это для будущих поколений", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Прямой эфир состоялся сегодня в официальном паблике союза молодежи в Instagram. Особенностью эфира стали прямые включения из регионов. К проекту подключились бойцы студенческих отрядов, участники волонтерского движения "Доброе сердце" и республиканского проекта "100 идей для Беларуси".

"Школа активного гражданина" - информационно-образовательный проект Министерства образования, который реализуется с прошлого учебного года как коммуникационная площадка детей и взрослых в формате единых дней информирования.-0-