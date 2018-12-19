Воронюк: молодежь должна знать и уважать историю своей страны

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна знать и уважать историю своей страны, сохранять и в современном формате развивать ее традиции. Такое мнение во время открытого диалога на тему "Становление и развитие белорусской государственности", посвященного 100-летию со дня образования БССР, высказал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"БРСМ - современная молодежная организация, но у нас общее прошлое как с БССР, так и с комсомолом Беларуси, которые стали основой для создания современного суверенного белорусского государства. И молодежь должна знать историю своей страны, с уважением относиться к прошлому, традициям и делать все, чтобы сохранить и приумножить то, что создано для нас, молодых, нашими предками", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, сегодня в Национальной библиотеке Беларуси проходит одна из заключительных в этом году встреч в формате открытого диалога. "Подобные дискуссии мы будем проводить и в следующем году, но их форму планируем немного изменить, в том числе, шире использовать дебаты. Сегодня во время дискуссии мы обсуждаем тему становления белорусской государственности", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что современная молодежь стала больше интересоваться историей своих предков и страны. "Мы с нетерпением ждем выхода в наступающем году пятитомника об истории белорусской государственности, который вместе с молодыми историками-студентами подготовил Институт истории Национальной академии наук Беларуси. Уверен, что новое издание вызовет у молодого поколения интерес и будет востребовано. Хотелось бы, чтобы эти бесценные материалы были опубликованы и в интернете, и у ребят была возможность воспользоваться ими для размещения на своих страницах в социальных сетях", - резюмировал он.-0-