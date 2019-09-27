Воронюк: молодежи нужно прикладывать максимум усилий для развития своей малой родины

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи надо прикладывать максимум усилий для развития своей малой родины, заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк перед открытием республиканского форума сельской молодежи в Белорусском государственном аграрном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня предоставлено много возможностей для поддержки молодых людей, семей и молодых профессионалов в сельской местности. Но самое главное, чтобы в этих процессах ведущую роль играла сама молодежь, чтобы молодые люди участвовали в создании новых рабочих мест, развитии малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств, строительстве жилья для молодых семей. Нужно, чтобы свежие новые идеи шли от молодежи, и она была небезразличной. Молодежи надо прикладывать максимум усилий для развития своего малого региона, особенно это важно в Год малой родины", - отметил Дмитрий Воронюк.

В республиканском форуме сельской молодежи принимают участие более 400 человек - перспективный кадровый резерв сельскохозяйственной отрасли: молодые специалисты предприятий АПК, предприниматели, работники учреждений образования, будущие аграрии - студенты БГАТУ; руководители и представители профильных министерств.

Мероприятия форума пройдут сегодня и завтра в Минске и Минской области. Деловая программа первого дня насыщена образовательными секционными площадками ("Сельское хозяйство", "Предпринимательство", "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Молодежь"). Работа секций будет организована на базе предприятий и организаций, расположенных в Минском, Столбцовском и Воложинском районах с участием представителей органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений.

"Хотелось бы, чтобы ребята, которые сегодня приехали со всей страны, познакомились, пообщались, обсудили волнующие их вопросы, поделились тем, как у них в регионе реализуется молодежная политика. Второй важный момент - сегодня мы посетим различные предприятия, ведомства Минской области, которая является одним из флагманов развития сельского хозяйства. Все мы наглядно сможем увидеть и оценить, как поддерживается молодежь в этом регионе. По итогам форума будет принята соответствующая резолюция. Мне бы также хотелось, чтобы мы вновь вместе с вами собрались, может быть, на просторах интернета, и обсудили, что в итоге получилось у нас после первого форума сельской молодежи и над чем нам еще предстоит работать", - сказал Дмитрий Воронюк.

Во второй день форума пройдет открытый диалог с приглашенными гостями. Будет проведена конкурсная программа республиканского финала семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", где будет выбрана лучшая семья по итогам 2019 года.-0-