Воронюк: молодежные лидеры общественных объединений и профсоюзов должны работать как единый механизм

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные лидеры общественных объединений и профсоюзов должны работать как единый механизм, заявил сегодня первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время открытия совместного обучающего практикума молодежного актива "Роль молодежи в формировании корпоративной среды", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Идея организации данного форума родилась на полях Всебелорусского народного собрания. Уже тогда после посыла Президента мы четко осознавали, что необходимо не просто единство во всех направлениях работы, а необходимо выстраивать работу так, чтобы все молодежные лидеры общественных объединений и профсоюзов работали как единый механизм, где каждый четко выполняет свою роль и работает на общий результат: развитие Беларуси. Архиважно, что старт мероприятий дан именно в Храме-памятнике в честь Всех Святых - месте, которое по праву является уникальным центром притяжения для каждого белоруса. Здесь переплетаются гордость и скорбь, радость победы и размеренные размышления и вдумчивость. Именно здесь мы осознаем свою причастность к прошлому и главное - понимаем, что только вместе мы сможем, сохранив все это, достичь многого в будущем", - сказал Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь ЦК БРСМ добавил: "Современные молодежные лидеры, которые сегодня работают в наших учреждениях высшего образования, - это патриоты, люди с жизненным опытом и совсем молодые ребята. Вместе - это люди, которые сегодня готовы работать на благо страны. Надеемся, что за эти три дня мы сможем сверить часы и поработать над калибровкой наших совместных проектов, а студенческая молодежь в целом наверняка прирастет новыми идеями".

Обучающий практикум молодежного актива проходит 5-7 апреля на базе молодежного образовательного центра ФПБ в Логойском районе. В его работе принимают участие более 70 молодежных лидеров - актив профсоюзных первичных организаций и союза молодежи учреждений высшего образования Беларуси. Для ребят подготовлена насыщенная программа, направленная на развитие компетенций командообразования. Особое внимание будет уделено гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Проект ФПБ и БРСМ стал очередным шагом в реализации как трехстороннего соглашения, так и меморандума, подписанного по инициативе союза молодежи между общественными организациями патриотической направленности 22 марта в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.-0-