Воронюк: на каждом участнике ВНС лежит огромная ответственность перед будущими поколениями

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждом участнике Всебелорусского народного собрания лежит огромная ответственность перед будущими поколениями. Такое мнение журналистам высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк по итогам VII Пленума ЦК БРСМ, где были избраны участники VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на пленуме мы избрали 140 ярких и активных молодых людей, которые примут участие во Всебелорусском народном собрании, - сказал Дмитрий Воронюк. - Президент не раз подчеркивал, что ВНС - это уникальный демократической форум, на котором будут приняты важные решения, как будет двигаться дальше страна в экономике, политике и других сферах. И во всех этих процессах, конечно же, молодежь должна принимать самое активное участие. Поэтому мы подходили к каждой кандидатуре очень внимательно. Это представители всех регионов и всех сфер жизнедеятельности. Это студенты, учащиеся, молодые люди, которые уже состоялись в профессии, ребята, которые предлагали свои идеи на дискуссионных площадках. И мы уверены, что все идеи, которые сегодня есть у молодежи, будут представлены на Всебелорусском народном собрании, мы сможем их обсудить, и они войдут в общую концепцию дальнейшего развития нашей страны".

По словам первого секретаря ЦК БРСМ, молодых людей, действительно, интересует будущее своей страны. "Молодежь интересует, как сегодня жить, работать и развиваться не только в столице и крупных городах, но и на селе. Ребят интересует жилье, построение своей собственной семьи, первый заработок, условия труда непосредственно на рабочем месте. И, конечно же, самое главное то, что всех нас объединяет - это любовь к нашей стране. Любовь не на словах, а которая должна притворяться в конкретные дела. И, если каждый из нас на своем месте будет работать с максимальной отдачей, только так мы сможем развивать нашу страну", - отметил он.

Дмитрий Воронюк добавил, что ему уже посчастливилось участвовать в ВНС в 2016 году. "Тогда было активное обсуждение, был принят ряд важных решений, и здорово, что совсем скоро у меня будет возможность во второй раз принять участие во Всебелорусском народном собрании, - подчеркнул он. - Понятно, что ВНС - это финальный этап. Но подготовка начинается задолго и, действительно, очень активное обсуждение шло в каждом районе, на уровне областей. Сегодня на каждом участнике Всебелорусского народного собрания лежит огромная ответственность, потому что мы в ответе за принятие решений перед будущими поколениями".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-