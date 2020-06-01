Воронюк: нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома, в котором будут жить наши дети, внуки и правнуки. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"Электоральная кампания в Беларуси в самом разгаре. Однако уже сегодня невооруженным глазом видно, как для некоторых начинающих политиков такие незыблемые понятия, как честь, совесть, ответственность и достоинство, стали разменной монетой в погоне за сиюминутным хайпом, - сказал Дмитрий Воронюк. - Поколение, которое родилось во время новой эпохи белорусской государственности, выросло вместе со своей страной. Пока мы росли, наши матери и отцы закладывали фундамент и строили независимое суверенное государство. Мирная и спокойная молодая Беларусь стала для нас надежным тылом. Наша страна сохранила духовные ценности и национальную культуру, а мы учимся определять политику государства, выстраивать экономическую стратегию и международные отношения".

Первый секретарь ЦК БРСМ отметил, что главное общественно-политическое событие этого года - выборы Президента. "Белорусы всегда жили своим умом и трудом и стремились сделать страну еще лучше, краше и богаче. И сегодня наступил тот момент, когда нам нужно консолидироваться, чтобы сохранить и не дать разрушить надежный фундамент нашего родного дома, в котором будем жить мы с вами, наши дети, внуки и правнуки, - подчеркнул он. - Однако мы видим, что кое-кому не нравится наша гордая страна, идущая по своему пути. И уже руками грязных политтехнологов эти люди, финансирующие дестабилизацию и в других странах, апробируют на улицах белорусских городов всем известные сценарии, которые направлены только на одно - раскол общества. Их задача - чтобы белорус ненавидел белоруса, брат шел на брата. Оскорбляют и пытаются организовать кибербуллинг любого, кто открыто заявляет о преданности сохранения традиций Беларуси и выступает за ее развитие".

Дмитрий Воронюк добавил, что уверен в достойном сегодня и светлом завтра страны. "В Международный день защиты детей желаю здоровья всем детишкам нашей родной Беларуси. А родителям - воспитать своих детей достойными, честными и ответственными людьми, настоящими патриотами", - заявил он.-0-