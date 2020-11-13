Воронюк о студотрядах: это важно, что труд продолжает объединять молодых людей

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это важно, что труд продолжает объединять молодых людей. Такое мнение журналистам высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра во дворце культуры "Атлант", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подводим итоги трудового семестра. Это лучшие отряды, самые яркие и инициативные ребята, которые трудились, несмотря на то, что это был достаточно сложный год в части пандемии. Но с соблюдением всех необходимых санэпиднорм более 23 тыс. ребят со всей страны было трудоустроено в студотрядах. Это важно, что труд продолжает объединять молодых людей, - сказал Дмитрий Воронюк. - Планов у нас еще больше. Глава государства подписал указ о развитии студотрядовского движения. В 2021 году документ вступает в силу и предусматривает ряд преференций в части поддержки студотрядовского движения".

Традиционно ребята трудились на ключевых объектах во всех областях страны. "Бойцы студотрядов строили больницы, поликлиники, школы и дошкольные центры. Кроме того, наши ребята трудились на объектах города Островца. И таким образом мы охватили в принципе всю страну. Молодые люди из каждой области смогли поучаствовать в строительстве ключевого объекта на территории каждого региона", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что студотрядовское движение - это уникальная субкультура ребят, которые показывают, что можно трудиться, зарабатывать деньги и, самое главное, дружить. "На сегодняшний день в стране созданы все условия для того, чтобы наше движение развивалось, набирало обороты и свою популярность", - заключил он.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил 24 628 человек: 23 870 - в составе студенческих отрядов, 758 - индивидуально.-0-