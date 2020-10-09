Воронюк: от каждого из нас зависит развитие страны

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От каждого из нас зависит развитие страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк по итогам Минского областного молодежного форума "Беларусь - это МЫ!".

"От личного вклада каждого гражданина нашей страны, от того, как он добросовестно и качественно будет трудиться на своем рабочем месте, зависит развитие Беларуси. Только так мы сможем добиться нужного нам результата", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

По его словам, участники молодежного форума в очередной раз сегодня продемонстрировали свою гражданскую позицию по выбору созидательного и независимого пути развития страны. "Радует, что форум прошел действительно в молодежном формате. У ребят была отличная возможность поработать в секциях по направлениям, пообщаться в открытом диалоге с руководством области. Но самое главное, что яркая, талантливая и трудолюбивая молодежь региона в единый голос заявила, что "Беларусь - это МЫ!", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Минский областной молодежный форум собрал сегодня 800 представителей молодежи столичного региона, которая трудится в самых разных отраслях и сферах: педагогов, врачей, специалистов-производственников, творческих ребят. После секционной работы с посещением крупнейших градообразующих предприятий и учреждений области на полях форума состоялся открытый диалог молодежи с первым заместителем председателя Миноблисполкома Сергеем Левковичем. Завершил форум торжественный концерт с участием артистов белорусской эстрады.-0-