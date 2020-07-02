Воронюк: праздник национального орнамента стал современной традицией суверенной Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник национального орнамента стал современной традицией суверенной Беларуси, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк перед открытием республиканского молодежного проекта "Дзень вышыванкі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Дзень вышыванкі" уже стал современной традицией суверенной Беларуси. Надевая одежду с национальным орнаментом, белорусы демонстрируют уникальную связь с предыдущими поколениями и дают посыл в будущее. Старшее поколение мечтало о мирной, красивой и независимой Беларуси - той, которая есть сегодня у нас с вами. Наша задача сохранить все это и приумножить для будущих поколений. И я уверен, что #раЗАм нам это под силу", - сказал Дмитрий Воронюк.

"Дзень вышыванкі" - одно из центральных мероприятий многогранного проекта БРСМ "Беларусь - крынiца натхнення", направленного на расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, сохранение связующей нити поколений, содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив во всех регионах Беларуси и за ее пределами, взаимообогащение опытом работы в сохранении традиционных культурных ценностей.

Организатором праздника выступает БРСМ при поддержке Мингорисполкома и Министерства культуры.

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