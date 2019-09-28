Воронюк: проект "Властелин села" популяризирует семейные ценности среди молодежи

28 сентября, Раков /Корр. БЕЛТА/. Республиканский сельскохозяйственный проект "Властелин села" популяризирует семейные ценности среди молодежи. Такое мнение журналистам перед стартом финальных испытаний конкурса в Ракове высказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году конкурс завершает программу республиканского форума сельской молодежи. "Властелин села" - наш традиционный проект. И очень здорово, что в этот раз на его финал приехала молодежь со всей страны и она познакомится с семьями финалистов. Нам бы очень хотелось, чтобы ребята вдохновлялись этим семейным примером, создавали свои семьи и понимали, что сегодня можно жить и в сельской местности, в районном центре или небольшом городке. И при этом жить счастливо, иметь свое хозяйство и развиваться", - сказал Дмитрий Воронюк.

Главными героями популярного конкурса стали шесть семей из всех областей. В числе финалистов семьи Александра и Марии Новицких из агрогородка Вулька-2 Лунинецкого района Брестской области, Александра и Елены Тетера из агрогородка Кушлики Полоцкого района Витебской области, Бориса и Юлии Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района Гомельской области, Виктора и Натальи Янкович из городского поселка Острино Щучинского района Гродненской области, Петра и Ольги Мечковских из агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области, Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области.

За почетный титул "Властелин села" и главный приз - культиватор - им предстоит не только посоревноваться в различных конкурсах, но и подтвердить лидерство в формате театрализованного представления "Вітаем па-беларуску": презентовать свою семью, ее традиции и увлечения, продемонстрировать "Выставу дасягненняў сямейнай гаспадаркі", объединившую предметы семейного творчества, достижения в работе и, конечно же, гостеприимство.

В конкурсе "Па дровы" семьям предстоит распилить на время бревна ручной пилой "Дружба", наколоть дрова и складировать чурки в поленницу, во время состязания "Сялянскiя прысмакi" - приготовить на специальной деревянной колоде белорусские драники. "Майстэрскі промысел" покажет, как семьи смогут смастерить из куска древесины и расписать разделочную доску, "Цуд палёў" - создание скульптуры из соломы.

В общий победный зачет войдут и результаты конкурса видеороликов "Лепшы сельскі падворак". Голосование за семейные мини-фильмы проходило в официальной группе БРСМ "ВКонтакте", а также на Youtubе-канале.

Сразу после торжественного открытия праздника в Ракове состоится молодежная патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Финалисты конкурса вместе со своими детьми возложат цветы к стеле. Семьи также поддержат проект БРСМ "Парк семейных деревьев" и заложат в Ракове семейную аллею из туй - деревьев жизни. Во время конкурсной программы запланирована презентация республиканского молодежного семейного проекта БРСМ - "ПапаЗал".

Кульминацией молодежного праздника станет церемония награждения семьи-победителя проекта.

Организаторами конкурса выступают БРСМ, министерства сельского хозяйства и продовольствия, образования, Миноблисполком, Воложинский райисполком. Партнеры проекта "Властелин села" - Белагропромбанк и Белорусский союз женщин. Конкурс проводится при поддержке ОАО "Слодыч" и СП "Белита" ООО.-0-