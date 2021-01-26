Воронюк: современная молодежь понимает, что от нее зависит будущее страны

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная молодежь понимает, что от нее зависит будущее страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам встречи с финалистами республиканского конкурса "Студент года" высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Накануне Всебелорусского народного собрания мы вступили в открытый диалог с лучшими студентами страны - финалистами республиканского конкурса "Студент года". Мы обсудили проект программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Приятно осознавать, что белорусские студенты имеют активную гражданскую позицию. Сегодня молодежь волнует будущее страны. Они не просят, чтобы страна сделала что-то за них и лично для себя благ, а понимают, что сами должны что-то делать во благо Беларуси", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, современная молодежь нацелена на создание крепких, полноценных семей, рождение здоровых детей. "И они понимают, что воспитание патриотов в первую очередь начинается с семьи. Семья прививает любовь к труду и все то лучшее, что в ней заложено, - ценностные ориентиры, духовность. У ребят очень здравая позиция, что все это необходимо развивать. Они отметили, что очень важен тот факт, что в проекте программы по развитию страны отражена тема по сохранению семейных ценностей и традиций, физического и духовного здоровья нации", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ.

Во время дискуссии ребята поднимали вопросы развития научного вектора, участия молодежи в малом бизнесе, вопросы профориентации. "С этими мыслями мы идем на Всебелорусское народное собрание. И очень здорово, что молодежь слышат, и ей есть что сказать", - добавил Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь напомнил, что участниками ВНС избраны 140 представителей союза молодежи.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-