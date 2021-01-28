Воронюк: современный студент может активно участвовать в жизни вуза и творчески себя проявлять

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный студент является активным участником созидательных процессов внутри вуза. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк перед финалом республиканского конкурса "Студент года - 2020".

"Пристальное внимание сегодня уделяется воспитательной и гражданско-патриотической работе с молодежью на всех ступенях образования, особенно в вузах. Наш республиканский проект - это результат совместной работы администраций университетов, общественных объединений и органов студенческого самоуправления. На нашем конкурсе действительно представлены лучшие студенты страны. А современный белорусский студент одновременно может не только учиться на отлично, но и быть активным участником созидательных процессов внутри университета, творчески себя проявлять, не бояться сказать, как он любит Беларусь, и, самое главное, сделать все возможное, чтобы наша страна развивалась", - сказал Дмитрий Воронюк.

Финал республиканского конкурса "Студент года - 2020" проходит сегодня в Минском городском дворце культуры. За звание "Студент года" в популярном студенческом шоу борются 11 номинантов. Это лучшие студенты страны - победители областных и минского городского отборочных туров республиканского проекта, которые состоялись в форматах офлайн и онлайн с 23 октября по 13 ноября.

Финальная конкурсная программа включает четыре основных испытания. Она проходит в два дня. Накануне жюри оценило авторские молодежные проекты (конкурс защиты проектов). Во время конкурса ораторского мастерства "#ВПрофессии" участники смогли проявить свои коммуникативные компетенции, способность творчески мыслить, умение держаться на сцене, работать с аудиторией, удерживая ее интерес, и, конечно же, грамотно, с богатым словарным запасом произносить речь по заданной теме.

Фото БРСМ

Центральные события проекта разворачиваются сегодня, во второй конкурсный день. Финалисты попытаются своими яркими, эффектными выступлениями, энергетикой и харизмой оживить искусственный разум, наделить его лучшими человеческими качествами. Ребята участвуют в "Студенческой презентации "Будем знакомы" и "Творческом конкурсе".

В конкурсе "Студент года" состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Это молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий. Генеральным партнером конкурса этого года выступила отечественная туристическая компания "Славия Тур".-0-