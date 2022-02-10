Воронюк: такое широкое обсуждение проекта Конституции - уникальная форма диалога власти с народом

Сегодня Беларусь сталкивается со многими внутренними и внешними проблемами, как, впрочем, и другие государства. Политологи, аналитики утверждают: в условиях неустойчивого развития общества не следует надеяться на то, что, даже будучи идеальным правовым актом, Конституция обеспечит быстрое разрешение каких-то проблем в политике, экономике, социальной сфере. Многое зависит от того, насколько правильно и точно каждый гражданин будет реализовывать ее положения и организует свою жизнь в соответствии с ними. Как проходит обсуждение проекта Основного Закона и какие новации вызывают наиболее сильный отклик белорусов, беседуем с членом Совета Республики Дмитрием Воронюком.

Жизненная необходимость

Еще шесть лет назад, в октябре 2016 года, Президент открыто сказал, что назрела жизненная необходимость обновить Основной закон и приспособить его к новым реалиям. И вот в 2021-м, как только обнародовали предлагаемые изменения в Конституцию, по всей стране начались широкие дискуссии.

- Всенародное обсуждение проекта Конституции - уникальная форма диалога власти с народом, - считает Дмитрий Воронюк. - На первом этапе в процессе дискуссий мы поднимали самые острые вопросы, чтобы понять, какие необходимо выработать нормы, для того чтобы Основной закон приобрел форму современного, уникального документа, отвечающего большинству требований гражданина Республики Беларусь. И это получилось. Второй этап наступил после Всебелорусского народного собрания, когда были созданы конституционные комиссии, непосредственно работающие над юридическими аспектами изменений и дополнений в проект. Проводились сотни встреч по его итогам, очень много поступало самых различных предложений, в том числе и от молодежи. Можно уверенно сказать, что документ прошел серьезную проверку народом и в нем выверено каждое слово, каждая новелла.

Все вопросы услышаны

По мнению сенатора, гражданская активность достаточно высокая и практически у каждого из участников широкомасштабной дискуссии есть что сказать по поводу предложенных нововведений. Другое дело, что не все эти пожелания коррелируют именно с Основным законом страны.

- Скажем, возникали в беседе темы, которые касаются достаточно узких сфер, например, ЖКХ, строительства, экологии. Это, безусловно, очень важные вопросы, они регулируются нормативно-правовыми актами меньшей юридической силы либо документами местной власти. Все эти предложения не ушли в сторону, о них знают и руководители местных исполнительных, распорядительных органов, губернаторы, представители правительства и депутаты. Вопросы озвучены, многие из них уже решены, а под другие готовится нормативно-правовая база, - подытожил член Совета Республики.

И должен, и обязан

Сенатор акцентировал внимание на том, что во многих статьях Основного закона четко прописаны не только наши права, но и обязанности. Например, в ст. 21 говорится, что каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства, а статья 32 напоминает, что родители обязаны воспитывать детей, готовить к общественно полезному труду, прививать уважение к историческим национальным традициям Беларуси.

- Слова "обязаны", "должны", конечно же, некоторых тревожат. Спрашивают, а может, нас будут каким-то образом наказывать за несоблюдение норм закона. Конституция - тот документ, который в иерархии нормативно-правовых актов занимает главенствующую роль. Безусловно, после его принятия будут разработаны другие уточняющие правовые акты, а данные новеллы заставляют нас в целом задумываться над тем, как сохранить сильную и процветающую Беларусь, - рассуждает Дмитрий Воронюк. - Да, мы строим социально ориентированное государство, но что мы сами делаем для того, чтобы страна развивалась? Некоторые наши граждане привыкли к тому, что им все должны, в том числе и государство. А ведь человеку необходимо приложить собственные силы и много сделать для страны, а следовательно, и для себя, и для своей семьи. Кстати, в нашей Конституции установлено, что забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. На встречах, где присутствовали в том числе и заслуженные матери Беларуси, не раз говорилось, что родители несут ответственность за своих детей, что нельзя перекладывать воспитание сугубо на общественные институты. Уверен, что семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой духовно-нравственного формирования личности ребенка, и Конституция тоже это подчеркивает.

Быть ли бесплатной медицине?

Дмитрий Воронюк напомнил, что на этот вопрос уже подробно ответил Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Беларусь сохраняет курс на социально ориентированное государство, а значит, и в медицине также останется пункт о поддержке каждого гражданина, в том числе и в части оказания бесплатной медицинской помощи.

- Важно теперь соблюсти эту грань, понять, какие стандарты здравоохранения предоставляет отечественная медицина, а что необходимо делать гражданам непосредственно для сохранения и укрепления собственного здоровья, - говорит он. - Государством созданы все условия: усилилась профилактика, пропагандируется здоровый образ жизни, по всей стране открыто много разных спортивных сооружений, кружков, секций, причем как бесплатных, так и платных. Однако следует учесть еще и тот факт, что физическое здоровье наполовину зависит от образа жизни, куда входит и характер питания человека. Сегодня вся информация доступна. Просто не нужно быть ленивым, надо следить за собой, воспитывать самодисциплину. Стоит приложить усердие, старание, проявить активность, инициативу, тогда и самочувствие, и семейные отношения, и карьера - все будет хорошо.

Молодежь только "за"!

На встречах большой интерес у молодежи, по словам сенатора, вызывала статья 28, где государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности, общества при их использовании.

- Юноши и девушки уже давно, еще на предыдущих наших встречах, говорили о том, что информационная безопасность должна быть отражена в ряде нормативно-правовых актов. И то, что сегодня каждый гражданин может рассчитывать на то, что его данные будут защищены, - очень серьезное подспорье. Государство, кстати, берет здесь на себя тоже большую ответственность. А вот статья 32 полностью выделена под молодежь. В ней говорится, что государство способствует развитию молодежи и одновременно напоминает ей, чтобы не сидела на месте, что нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться всего того, о чем она мечтает. Конечно же, юношей и девушек заинтересовала статья 54 про проявление патриотизма, сохранение исторической памяти. Каждый должен задуматься: да, есть права, обязанности, но есть долг, а это свято, это то, что позволяет и дает себе силы двигаться дальше. Вижу, что наша молодежь поддерживает все эти объединяющие общество идеи, более того, она готова проявлять патриотизм в конкретных делах. А что такое патриотизм? Это прежде всего любовь к своей Родине, уважение к старшим, соблюдение норм и правил жизни, готовность подать руку помощи. Одним словом, это все наши хорошие дела на благо страны и людей, - резюмировал Дмитрий Воронюк.

Елена НИКОЛАЕВА,

газета "7 Дней".-0-