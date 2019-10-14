Воронюк: задача молодежи - сохранять семейные традиции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк во время открытого диалога "Беларусь и Я" назвал сохранение семейных традиций важной задачей молодежи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе БРСМ.

Одним из центральных событий праздничной встречи в Могилеве стала церемония чествования матерей. "Наши мамы - это наши ангелы-хранители, самые главные люди", - подчеркнул Дмитрий Воронюк. Он поздравил всех матерей, пожелав им, прежде всего, здоровья.

До начала мероприятия мамы смогли посетить выставку финалистов областного этапа творческого конкурса "Слова, першае ў жыцці…". В одноименной арт-эстафете участвовали учащиеся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа и других учреждений образования, воспитанники центра профессиональной реабилитации и социальной адаптации, дети с особенностями психофизического развития.

"Подарком от БРСМ для мам Могилевщины станет поездка 14 октября в Минск, во Дворец Республики, где состоится большой праздничный концерт "Все песни для тебя". Кроме того, в столице для них будет организована экскурсия в Музей современной белорусской государственности и посещение Республиканского дома молодежи", - отметили в пресс-службе.

Диалог продолжает мероприятия республиканской арт-эстафеты БРСМ "Слова, першае ў жыцці…", посвященной Дню матери. Она направлена на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе. Мероприятия проекта, которые завершаются 14 октября, включали в себя спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности, поздравление мам в родильных домах.-0-