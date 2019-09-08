Воронков: инициатива создания цифрового пояса добрососедства может побудить активную дискуссию

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива о формировании "цифрового пояса добрососедства", с которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске, может побудить активную позитивную дискуссию. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, сообщает БЕЛТА.

"Это предложение может побудить очень активную позитивную дискуссию. Слово добрососедство, которое добавил Александр Григорьевич, к цифровым формулировкам мне кажется очень удачным, потому что оно подчеркивает роль человеческого фактора, - констатировал заместитель генсекретаря. - Технология - это одно. Но чтоб она работала на благо человека, должно быть добрососедство, которое создает условия, достойные для жизни всех людей".

Отвечая на вопрос, какое впечатление произвело выступление главы государства на конференции, Владимир Воронков отметил, что назвал бы выступление Президента "освежающим". Если постоянно говорить одни и те же слова, то притупляется их восприятие. "А в данном случае совершенно новые свежие идеи и язык, очень близкий к пониманию нормального простого человека, не задействованного в политике. Мне кажется, это очень работает. Я выслушал с огромным вниманием, мне было очень интересно, что скажет Президент Республики Беларусь, и по настроению зала было понятно, что все слушают, затаив дыхание", - добавил глава Контртеррористического управления ООН.

Владимир Воронков отметил, что в целом на конференции состоялся очень хороший практический обмен мнениями, делегаты, приехавшие из разных стран, установили новые связи. "Что касается финального документа, то его ценность в том, что, во-первых, все страны призвали к единству, к работе совместно. Во-вторых, мне кажется очень важный посыл, что мы должны хотя бы на полшага опережать террористов в их изворотливости с тем, чтобы предотвращать (теракты - Прим. БЕЛТА) более эффективно и упорно, - отметил он. - Если мы предотвратили, то действительно сделали дело, а если ликвидируем последствия - это, к сожалению, плохая работа".

"В заключение хотел бы поблагодарить руководство Республики Беларусь - лично Президента Александра Лукашенко за гостеприимство, оказанное гостям конференции. Многие из них впервые в Беларуси. Страна произвела на них очень сильное позитивное впечатление", - резюмировал заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН.

В белорусской столице 3-4 сентября прошла международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использованием новых и возникающих технологий", которая организована Беларусью совместно с Контртеррористическим управлением ООН.-0-