Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возлагая цветы к монументам героев Великой Отечественной войны, мы кланяемся этим людям, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. Сегодня он принял участие в церемонии возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

"У меня дедушка и бабушка прошли войну, мама - ребенок войны - она родилась в 1937 году. Поэтому мои близкие рассказывали мне, как все это было. Фронтовики, защищая родину, не думали о жизни, они думали о Победе. Можете представить, какой ценой она была завоевана? И когда мы возлагаем цветы - мы кланяемся этим людям, это знак уважения, любви, признательности за их подвиг", - сказал Владимир Воропаев.

По его словам, для Музея истории ВОВ главное - сохранить память о тех героях. "Мы работаем над этим каждый день. Все больше находим документов. Мы очень тесно контактируем с ветеранами и ведем большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это память. И мы не имеем права ее забыть", - добавил Владимир Воропаев.-0-