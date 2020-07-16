Восемь онлайн-приемных БРСМ начнут работу с 17 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи открывает на официальных интернет-ресурсах организации восемь молодежных онлайн-приемных, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Центральной онлайн-приемной Ольга Лихторович.

"В преддверии важного общественно-политического события страны наша молодежная организация реализует ряд полезных инициатив, направленных на формирование гражданской позиции молодых людей, популяризацию достижений государства. Среди них проекты "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" и "Онлайн-приемные I БРСМ I", работа которых будет организована с 17 июля на официальных интернет-ресурсах - сайтах "Молодежь Беларуси", областных и Минской городской организаций союза. Главная задача интернет-площадок - оказать максимальное содействие в решении проблемных вопросов жителей страны, обратившихся к нам за помощью", - рассказала Ольга Лихторович.

Планируется, что молодежные онлайн-приемные будут работать на постоянной основе по принципу одного окна. "Для более удобного поиска и перехода на площадку Центральной или областных приемных в группах БРСМ в соцсетях уже сегодня мы разместим QR-коды. Каждый обратившийся должен будет заполнить предложенную форму и изложить суть проблемы. Все обращения граждан независимо от того, в каком регионе они проживают и откуда отправлены, автоматически аккумулируются и регистрируются в Центральной приемной. На ряд проблемных вопросов, поднятых в обращениях, в кратчайшие сроки ответят специалисты правового сектора Центрального комитета БРСМ: дадут разъяснения, примут меры для разрешения возникших проблем. В то же время вопросы, не относящиеся к компетенции молодежной организации, но требующие разрешения, будут направлены заинтересованным и взяты на контроль", - добавила руководитель Центральной онлайн-приемной.-0-