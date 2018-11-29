Восемь пилотных проектов в сфере науки и технологий реализуются в СНГ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь пилотных проектов в сфере науки и технологий реализуются на пространстве Содружества, сообщил журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин перед заседанием Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах в штаб-квартире СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в СНГ реализуется восемь пилотных проектов, четыре уже реализованы, достигнуты результаты. Это проекты в области геологоразведки, наноматериалов, создания различных интеллектуальных систем, экологии, космоса", - сказал Александр Шумилин.

Он отметил, что если ранее научные коллективы стран Содружества больше рассчитывали на господдержку, то сейчас в эти процессы планируется активнее вовлекать частный бизнес. "Мы создали Международный фонд инновационного развития СНГ, во время заседания Межгоссовета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах в Минске будем обсуждать, какую он может оказать поддержку для реализации проектов. Будем рассматривать возможность создания Центра развития инновационного предпринимательства стран СНГ. Несомненно, затронем вопрос возможности включения молодых коллективов, молодежи в развитие науки и технологий в странах Содружества", - рассказал председатель ГКНТ.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах был создан в 2009 году. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. Совет призван способствовать развитию новых форм сотрудничества, в том числе господдержке для эффективного использования имеющихся потенциалов, созданию благоприятных условий для укрепления прямых связей между научно-исследовательскими и инновационно-техническими организациями, учеными и специалистами стран СНГ. -0-