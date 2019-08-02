Восемь школ-новостроек откроют в Беларуси к новому учебному году

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к новому учебному году откроют восемь школ-новостроек, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.
"В учреждениях общего среднего образования идет подготовка к началу учебного года. Проходят текущие ремонты, готовятся к вводу в эксплуатацию школы-новостройки и новые детские сады. К новому учебному году в Беларуси откроют восемь школ-новостроек: по две в Минске и Бресте, по одной в Гродно, Островце, Борисове и Могилеве", - рассказал Игорь Карпенко.
По его словам, сейчас особое внимание уделяется подготовке студенческих общежитий к заселению студентов. "Где-то с 15 августа начнется процесс подписания паспортов готовности. Все идет в плановом режиме", - отметил министр.-0-
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