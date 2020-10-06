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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь спортсменов представляют Беларусь на чемпионате мира среди школьников по шахматам. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.
Чемпионат стартовал 3 октября. Он проходит на онлайн-платформе Premium Chess и продлится до 25 октября.
Первенство представлено четырьмя турнирами (индивидуальный зачет) в двух возрастных категориях: юноши и девушки 2006-2007 годов рождения, а также юноши и девушки 2003-2005 годов рождения. Турниры проводятся в два этапа - отборочные и финал.
"В чемпионате принимают участие представители 35 стран и 5 континентов. От Беларуси выступают 8 спортсменов", - отметили в ведомстве.-0-