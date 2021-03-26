"Восхищаемся величием нашей страны" - молодые парламентарии побывали на экскурсии во Дворце Независимости

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники первого Белорусского молодежного парламентского форума побывали сегодня на экскурсии во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 100 юношей и девушек из разных регионов страны посетили символ белорусской государственности, где, по их собственному признанию, в очередной раз прониклись гордостью за свою страну и почувствовали сопричастность к историческим событиям, которые проходили во Дворце Независимости.

Молодых парламентариев во дворце приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. "Дворец Независимости - это гордость и достижение всего белорусского народа", - подчеркнула она в начале встречи. По ее словам, Александр Лукашенко очень гордится Дворцом Независимости. "Не потому, что это резиденция Президента. А потому, что это воплощение всего того, что умеет белорусский народ. Он сделан руками белорусов. Это главное, что нужно понимать, когда ходишь по залам дворца и смотришь на интерьеры", - сказала Наталья Эйсмонт.

Сегодня во дворце собрались молодые юноши и девушки с активной жизненной позицией, амбициями, стремлением заявить о себе в общественно-политической сфере, продвинуть гражданские инициативы и проекты, которые будут полезны для страны и людей. Это те, о ком традиционно говорят: они - будущее Беларуси.

"Я хочу вам здесь, в стенах Дворца Независимости, от имени Президента сказать, что вы действительно наше будущее и вам здесь работать. Те, кто захочет и будет стремиться, поверьте: возможно абсолютно все. Сегодня посмотрите на этот дворец, и если поставите себе цель, то, я абсолютно уверена, все достижимо, - подчеркнула пресс-секретарь главы государства. - Мы будем очень рады развеять фейки, которые вы, возможно, слышали, и показать вам дворец, какой он есть, чтобы вы им гордились, рассказывали о нем как можно больше".

С неподдельным интересом представители молодежного парламента осматривали интерьеры Дворца Независимости, залы, где были исторически значимые встречи Президента Беларуси и лидеров других стран, где проходили и проходят совещания, на которых решаются вопросы развития белорусского государства. Для участников молодежного парламентского движения это стало своего рода приобщением к большой политике, возможностью проникнуться ее атмосферой и принять важное для себя решение, стоит ли продолжать путь общественно-политической деятельности.

Например, Владислав Волчек уже решил, что и дальше будет стремиться проявить себя в сфере управления здравоохранением. Будучи студентом 6 курса Гомельского государственного медуниверситета, он также является председателем Постоянной комиссии по здравоохранению, спорту и туризму Молодежного парламента при Национальном собрании. В августе этого года приступит к работе в качестве хирурга-онколога. Помимо практической медицинской деятельности он занимается проектами по формированию лидерских качеств управленцев для здравоохранения. "Конечно, нужно набраться опыта в клиническом здравоохранении, а уже после этого участвовать в совершенствовании системы здравоохранения государства", - рассказал о своей цели молодой человек.

Студентка Витебского государственного медуниверситета Анна Козлова не впервые во Дворце Независимости, но признается, что каждый раз остается под сильным впечатлением от увиденного. Девушка была участницей одного из балов, и с тех пор ей запомнился как самый красивый во дворце большой зал торжественных церемоний. Она убеждена, что в Беларуси множество красивых мест, которые нужно показывать зарубежным гостям. Эта идея - в основе проекта "Беларусь без границ", с которым Анна Козлова победила в конкурсе "Команда будущего" (он стал частью молодежного парламентского форума).

"Иностранцы часто не знают о достижениях нашей страны, у них много стереотипов. Мой проект "Беларусь без границ" связан с туризмом, молодежью, патриотизмом, развитием международного сотрудничества и даже привлечением инвестиций. Я предлагаю создать базу с краткими анкетными данными белорусов, которые знают иностранные языки, любят свою Родину, знают место, в котором живут и готовы в выбранный день стать своеобразными гидами для того или иного гостя. Так приезжающие к нам будут чувствовать себя более комфортно, безопасно, смогут лучше узнать нашу страну. А белорусы почувствуют еще больший патриотизм, когда увидят восторг в глазах гостей, как его часто вижу я", - пояснила девушка свою идею.

Без дополнительной общественной нагрузки не мыслит себя Наталья Астапович - преподаватель Смиловичского государственного аграрного колледжа, член Постоянной комиссии по экологии, волонтерскому движению, устойчивому развитию Молодежного парламента. Она участвует в волонтерском движении, патриотических, благотворительных и экологических акциях. "Я хочу себя реализовать в этой жизни, хочу, чтобы все было на благо страны, чтобы были перспективы для наших детей. Как преподаватель, я вижу, что есть дети, которые очень интересуются, активно себя проявляют. Я смотрю на них, и мне тоже хочется давать им знания, участвовать с ними в каких-то проектах", - рассказала она. Свои впечатления от посещения Дворца Независимости Наталья Астапович и коллеги по молодежному парламенту сформулировали в книге почетных гостей. "Восхищаемся величием нашей страны", - такая запись осталась там от имени участников первого Белорусского молодежного парламентского форума.-0-

Фото Сергея Шелега