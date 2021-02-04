Воскресенский: Бабарико живет в каком-то другом измерении и не бережет своих людей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:54 В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту Общество
13:54 Система ЖКХ в 2020 году обеспечила требуемый объем и качество услуг - Хмель Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959 Общество
13:39 В Беларуси в 2025 году планируют увеличить использование ТКО до 64% Экономика
13:37 В январе в Минской области возбуждено 341 дело о хищении денег с карт-счетов Происшествия
13:31 В семи районах Минской области ГАИ ввела специальный план "Погода" Регионы
13:30 Стоматологическая служба более чем на 90% выполнила показатели по платным услугам и их экспорту Общество
13:23 В Брестской области в студотрядах планируют трудоустроить более 3 тыс. молодых людей Регионы
13:22 В Сомали объявлено ЧП из-за нашествия саранчи В мире
13:22 Хмель: назрела необходимость повысить качество расследования аварий в ЖКХ Общество
13:18 В Солигорске откроют мастерскую с арт-пространством Афиша
13:15 На БелАЭС выполнили первоочередные меры нацплана по итогам стресс-тестов Экономика
13:14 Доллар и евро на торгах 4 февраля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:06 Украина продлит карантин минимум до 30 апреля В мире
13:01 Воскресенский: Бабарико живет в каком-то другом измерении и не бережет своих людей Общество
12:57 Итоги ВНС скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей - Андрейченко Политика
12:56 В Беларуси планируется построить 800 станций обезжелезивания воды в текущей пятилетке Экономика
12:55 Житель Пинского района воровал на стройке в Минске материалы и продавал их Происшествия
12:44 Нацплан по итогам стресс-тестов АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности - Госатомнадзор Экономика
12:35 Молодым животноводам Витебской области будут начислять допвыплаты с 1 марта Регионы
12:30 Хмель: при существующем уровне развития технологий недопустимо затягивать капремонт жилья Общество
12:29 Число отравившихся некачественной водой в Красноярске превысило 90 В мире
12:27 В Столинском районе пьяный сельчанин угнал машину, а при погоне выпрыгнул на ходу Происшествия
12:26 Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля Общество
12:19 Посол Узбекистана: в Беларуси у меня появилось много друзей Политика
12:15 Каждый житель Беларуси за 2020 год посетил врача-стоматолога в среднем 1,6 раза Общество
12:07 НББ к 130-летию Максима Богдановича объединила в каталог все известные автографы поэта Культура
12:07 Технологии умных городов и мультиканальность госуслуг - что заложено в госпрограмму цифрового развития Экономика
11:57 На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
11:44 Визиты высокого уровня из Австрии, Швейцарии и Молдовы ожидаются в этом году в Беларусь Политика
Все новости
Все новости
Общество
04 февраля 2021, 13:01

Воскресенский: Бабарико живет в каком-то другом измерении и не бережет своих людей

Юрий Воскресенский
Юрий Воскресенский

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Бабарико живет в каком-то другом измерении и не бережет своих людей. Такое мнение журналистам сегодня высказал политолог Юрий Воскресенский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении, потому что Президент на круглом столе ему предложил раскаяться и вернуть все стране и народу. И если бы он берег своих людей (а мы знаем, что сейчас судят именно его команду), он бы сделал все, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него. Но он, возможно, считает себя мессией и хочет кого-то там спасти, но не может спасти даже своих людей", - сказал Юрий Воскресенский.

Сегодня Верховный суд провел предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном и Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На заседании рассматривался вопрос о соблюдении их условий.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном и Кобяком заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

"Я пришел посмотреть, как проходит судебное заседание, поддержать обвиняемых. Все мы знаем, что обвиняемые приняли посильное участие в становлении банковской системы, отдав ей от 25 до 30 лет работы. Все они, по сути, патриоты, которые случайно попали в этот водоворот из-за того, что доверились, скажем так, одному незрелому политику. С учетом того, что все они раскаиваются, признают вину и что их родственники обратились к Президенту Беларуси как гаранту Конституции и справедливости в нашей стране, я думаю, что было бы замечательно, если бы суд тоже учел все эти обстоятельства", - отметил политолог.

Как сообщалось, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.

При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее - ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее - ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.

Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту
Система ЖКХ в 2020 году обеспечила требуемый объем и качество услуг - Хмель
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959
Фото из архива Стоматологическая служба более чем на 90% выполнила показатели по платным услугам и их экспорту
Фото из архива Хмель: назрела необходимость повысить качество расследования аварий в ЖКХ
Андрей Хмель. Фото из архива Хмель: при существующем уровне развития технологий недопустимо затягивать капремонт жилья
Главное
Во время встречи Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном
Итоги ВНС скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей - Андрейченко
Более Br7 млрд направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года
Технологии умных городов и мультиканальность госуслуг - что заложено в госпрограмму цифрового развития
Топ-новости
Нацплан по итогам стресс-тестов АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности - Госатомнадзор
Визиты высокого уровня из Австрии, Швейцарии и Молдовы ожидаются в этом году в Беларусь
Минск и Каракас - планы совместной нефтедобычи и открытия прямого авиарейса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959
Законодатели выработают предложения по совершенствованию работы с электронными обращениями
ГАИ призвала водителей к осторожности в сложных погодных условиях
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля
Хмель: назрела необходимость повысить качество расследования аварий в ЖКХ
Делегат: на ВНС важно обсудить вопрос повышения качества профессионально-технического образования
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля
БУТБ получила международные сертификаты соответствия в сфере менеджмента качества и инфобезопасности
Доллар и евро на торгах 4 февраля подешевели, российский рубль подорожал
В Беларуси молодому человеку поддержка гарантирована на всех этапах развития - Воронюк
Беларусь и Китай заключили соглашение о строительстве 20 социальных домов
В Беларуси до 2025 года подготовят не менее 500 специалистов для ядерной энергетики
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.