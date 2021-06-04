Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 5 июня 2021
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
04.06.21
04.06.21 23:59 Белорусские волейболистки победили чешек в матче золотой Евролиге Спорт
04.06.21 23:18 Авдонин: белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны Общество
04.06.21 23:02 Воскресенский: белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул Общество
04.06.21 22:45 Число случаев коронавируса в Великобритании превысило 4,5 млн В мире
04.06.21 22:06 Число родившихся в Японии достигло рекордно низкого уровня в 2020 году В мире
04.06.21 22:06 Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП Происшествия
04.06.21 22:03 Президент НОК: СКА сохраняет гандбольные традиции и воспитывает молодежь Спорт
04.06.21 21:53 Volkswagen в 2024 году запустит в России производство современных турбированных двигателей В мире
04.06.21 21:43 Институт сыворотки Индии получил разрешение властей на производство вакцины "Спутник V" В мире
04.06.21 21:33 Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии В мире
04.06.21 21:20 Турция обнаружила в Черном море газовое месторождение объемом 135 млрд куб.м В мире
04.06.21 21:13 Карбоновый полигон создали в Краснодарском крае России В мире
04.06.21 21:02 Способность понимать человека обнаружили у собак в генах Калейдоскоп
04.06.21 20:53 В ночь на 5 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 17 участках Регионы
04.06.21 20:46 Волейболисты сборной Беларуси уступили туркам в матче золотой Евролиги Спорт
04.06.21 20:34 Почти 4 тыс. незаконных рыболовов задержала полиция Китая с начала года В мире
04.06.21 20:20 В индийском зоопарке умер лев с положительным тестом на COVID-19 В мире
04.06.21 20:00 Население России с начала 2021 года сократилось на 304,5 тыс. человек В мире
04.06.21 19:44 В Гонконге задержана крупнейшая партия контрабандных бриллиантов стоимостью более $3,2 млн В мире
04.06.21 19:33 Исаченко посетил специализированную выставку "Белагро" Общество
04.06.21 19:22 Байден заявил, что в США достигли минимального уровня безработицы с начала пандемии В мире
04.06.21 19:04 Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока - 2" В мире
04.06.21 18:49 Семь раз судимый мужчина приговорен к 3 месяцам ареста за надругательство над госфлагом Происшествия
04.06.21 18:44 Путин намерен обсудить с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию В мире
04.06.21 18:36 Египет отправил строительную технику для реконструкции Газы В мире
04.06.21 18:33 В Гомеле начали работать молодежные площадки Регионы
04.06.21 18:26 Эмигрантские центры оппозиции заняты исключительно освоением внешних грантов - Клишевич Общество
04.06.21 18:25 Документальный фильм Белтелерадиокомпании получил диплом МКФ "Золотой Витязь" Культура
04.06.21 18:19 Чай с плесенью и мармелад с кишечной палочкой обнаружены в торговой сети Гомельской области Регионы
04.06.21 18:07 Житель Бреста публично оскорбил Президента - дело направлено в суд Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
04 июня 2021, 23:02

Воскресенский: белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул

Юрий Воскресенский. Фото из архива
Юрий Воскресенский. Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Белорусская беглая оппозиция сейчас - это трест, который лопнул. И эти два кита белорусской беглой оппозиции - безыдейность и неразборчивость - подтвердились в очередной раз. В чем? У них вся сущность антироссийская, но за деньгами они обращаются к российским олигархам", - отметил Юрий Воскресенский.

Участники передачи обсуждали вышедшее недавно интервью руководителя телеканала ОНТ Марата Маркова с Романом Протасевичем. Бывший главред экстремистского Telegram-канала рассказал, что медиа пользовалось крупной финансовой поддержкой российского олигарха, у которого, наверняка, были свои интересы.

"На самом деле чего хотели? Хотели поменять нашу жизнь без нашего ведома, перевернуть ее. Отобрать часть ресурсов у госпредприятий, сделать их частными. Что-то обанкротить, что-то, наоборот, кому-то перепродать. И нашего суверенного мнения как народа никто не собирался спрашивать, - подчеркнул в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. - На пике всех этих мероприятий оказались несколько молодых людей. На самом деле это точки, которые умело воздействовали на общество. За ними стояли технологии, финансовая поддержка. Все это сегодня стало очевидным".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения телевидение
Новости рубрики Общество
Алексей Авдонин. Фото из архива Авдонин: белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны
Фото Совета Республики Исаченко посетил специализированную выставку "Белагро"
Сергей Клишевич. Фото из архива Эмигрантские центры оппозиции заняты исключительно освоением внешних грантов - Клишевич
Фото из архива Отраслевой профсоюз с начала года выделил на СИЗы для медработников более Br200 тыс.
Фото из архива Обладателей интернет-премии "ТИБО-2021" наградили в Минске
Фото из архива Факультет журналистики БГУ стал членом Центра евразийских медиаисследований МГУ
Главное
О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"
Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко
Кочанова: надо больше рассказывать людям о проводимой на местах работе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297
Топ-новости
Лукашенко на "Граните": надо шевелиться на внешних рынках
Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
Белорусы завоевали золото и бронзу ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2021" наградили в Минске
Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП
"Белавиа" начинает летать в Шереметьево и увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми
Житель Бреста публично оскорбил Президента - дело направлено в суд
МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии
Слова Протасевича подтверждают сомнительную характеристику беглой оппозиции - политолог
Карпенко: в системе высшего образования выстроен конструктивный диалог со студентами
ФОТОФАКТ: Участники фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" посетили ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше
Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису
ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.