Воскресенский: белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская беглая оппозиция - это трест, который лопнул. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Белорусская беглая оппозиция сейчас - это трест, который лопнул. И эти два кита белорусской беглой оппозиции - безыдейность и неразборчивость - подтвердились в очередной раз. В чем? У них вся сущность антироссийская, но за деньгами они обращаются к российским олигархам", - отметил Юрий Воскресенский.

Участники передачи обсуждали вышедшее недавно интервью руководителя телеканала ОНТ Марата Маркова с Романом Протасевичем. Бывший главред экстремистского Telegram-канала рассказал, что медиа пользовалось крупной финансовой поддержкой российского олигарха, у которого, наверняка, были свои интересы.

"На самом деле чего хотели? Хотели поменять нашу жизнь без нашего ведома, перевернуть ее. Отобрать часть ресурсов у госпредприятий, сделать их частными. Что-то обанкротить, что-то, наоборот, кому-то перепродать. И нашего суверенного мнения как народа никто не собирался спрашивать, - подчеркнул в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. - На пике всех этих мероприятий оказались несколько молодых людей. На самом деле это точки, которые умело воздействовали на общество. За ними стояли технологии, финансовая поддержка. Все это сегодня стало очевидным".-0-