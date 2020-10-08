Воскресенский: если не участвовать в легальном политическом процессе, какие могут быть претензии к власти?

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У протеста в Беларуси нет лидеров из-за политического инфантилизма оппозиции. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал бывший координатор оппозиционного штаба, находящийся под следствием как организатор протестных акций, Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

"Их нет, и к этому привел политический инфантилизм штаба. Они все думали, что это бесконечный корпоратив, а политика - это не корпоратив", - сказал Юрий Воскресенский.

По его мнению, в протестующей толпе может родиться только лидер, срок политической жизни которого будет равен сроку протеста. "Все-таки лидеры должны рождаться путем долгой селекции внутри Беларуси, и только они могут качественно озвучивать интересы в том числе этой толпы", - подчеркнул бывший координатор оппозиционного штаба.

Юрий Воскресенский также считает, что протестующим гражданам вместо хождений по улицам пора садиться за стол переговоров, например, принять участие в реформе Конституции. "Где лидеры, где активисты, которые подают поправки в Палату представителей? Это важнейший момент. Их могут учесть, и я уверен, что они будут учтены. Я уверен, что будут ключевые изменения. Но если мы не примем участие в легальном политическом процессе, то какие у нас могут быть потом претензии к власти? Нас пригласили - давайте готовиться", - сказал он.

Представитель оппозиционного штаба также обратил внимание, что в любой толпе рано или поздно появляются агрессивно настроенные люди, и последствия этого могут быть печальны. Он вспомнил, как в 2008 году во время праздничного концерта у стелы "Минск - город-герой" произошел взрыв. "Это будет не смешно, поэтому надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции и переводить свою активность в политическую плоскость. Власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать", - убежден Юрий Воскресенский.-0-