Воскресенский: европейские политики понимают, что санкционную риторику надо убирать в чулан

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Думающая часть представителей европейского политикума понимает, что надо как можно быстрее убирать в чулан санкционную риторику в отношении Беларуси и России. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Юрий Воскресенский рассказал, что в сентябре он принимал участие в экономическом форуме в польском городке Карпач. В кулуарах мероприятия, по его словам, от "очень влиятельных в мировой и европейской политике" людей звучали мнения о необходимости начать диалог с Беларусью.

"Очевидно, что думающая, разумная часть представителей европейского политикума да и бизнесменов понимает, что надо как можно быстрее убирать в чулан санкционную риторику как в отношении Российской Федерации, так и в отношении Республики Беларусь", - заявил директор КСДС.

Он также рассказал, что намерен принять участие в Киевском международном экономическом форуме, который проходит в украинской столице 7-8 октября. По словам Юрия Воскресенского, на форум его пригласили "представители высшего политического руководства" Украины. Раскрывать конкретные имена он не стал.-0-