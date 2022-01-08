Воскресенский: Казахстану надо предложить вступить в союз Беларуси и России

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстану надо предложить вступить в союз Беларуси и России. Об этом политолог, директор Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"А неплохо бы Казахстану (я считаю, у него есть только этот путь) предложить вступить в союз Беларуси и России. С учетом того, с чем сейчас президент Токаев (Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. - Прим. БЕЛТА) столкнется: и внешним, и внутренним давлением", - сказал политолог.

"Это было бы замечательно, если бы Президент Беларуси пригласил Казахстан официально (или Президент России, или оба президента) вступить в наш союз", - добавил Юрий Воскресенский.-0-