Воскресенский: Конституция должна предусматривать страховой механизм от разбалансировки власти

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции важно предусмотреть страховой механизм от разбалансировки власти. Такое мнение высказал сегодня в Бресте на встрече с руководителями общественных организаций и объединений член Конституционной комиссии, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КДС) Юрий Воскресенский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция у нас написана под сильную президентскую власть. Но и Президент, и правительство рано или поздно меняются, и как мы будем дальше жить - на этот вопрос надо дать ответ уже сейчас, чтобы заглянуть туда, за горизонт. Поэтому чтобы Президент, правительство и все органы государственной власти не сворачивали с намеченного пути, нужно продумать страховой механизм", - сказал Юрий Воскресенский.

Руководитель КДС видит этот страховочный механизм во Всебелорусском народном собрании. Он допускает, что на этот счет могут быть и другие мнения. Поэтому члены Конституционной комиссии вместе с политологами, социологами проводят в эти дни по всей стране встречи с общественностью, обсуждают возможные дополнения и изменения в Основной закон.

"В целом вариант новой Конституции, предложенный к обсуждению, отвечает на общественный запрос. Это не окончательный текст. Именно поэтому члены Конституционной комиссии ездят по стране, чтобы получить от людей (в том числе тех, кто хотел перемен), конкретные предложения, - сказал Юрий Воскресенский. - Мы протоколируем каждую встречу. Поступают предложения. Например, о необходимости главенства национального права над международным. Много вопросов также по поводу Всебелорусского народного собрания".

Обсуждение проекта обновленной Конституции будет продолжаться вплоть до дня референдума.-0-