Воскресенский: Лукашенко в интервью CNN предстал матерым аналитиком, а Мэтью Чанс в образе школьника

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN предстал матерым аналитиком. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"В этом интервью Президент Лукашенко предстал матерым журналистом и аналитиком, а Мэтью (журналист телеканала Мэтью Чанс. - Прим. БЕЛТА) в образе какого-то школьника. Даже не могу сказать студента начальных курсов журфака. Он не тянул даже на роль студента. Настолько он был слаб, беспомощен и настолько он волновался. Это было видно не только по его вербальной реакции, но и по всем его жестам - ладоням, глазам. Он просто не знал, куда деваться, - сказал Юрий Воскресенский. - Наверное, больше всего он боялся не выполнить задание редакции, которое ему изначально дали - дискредитировать страну, Президента. Но Президент буквально с первых вопросов пошел в атаку. Мэтью думал, что кто-то будет защищаться, но лучшая защита - это нападение".

/Будет дополнено/.-0-

Воскресенский: интернет-ресурсы за десяток лет взрастили в Беларуси поколение хейтеров