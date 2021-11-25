Воскресенский назвал Дуду, Моравецкого и Качиньского польскими всадниками Апокалипсиса

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский назвал представителей высшего руководства Польши всадниками Апокалипсиса. Такое заявление он сделал сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время обсуждения Основного закона страны и ситуации в Беларуси, перспективах развития государства также зашла речь о ситуации на границе и попытках третьих стран использовать ее в своих корыстных целях.

Юрий Воскресенский рассказал, что сам побывал на белорусско-польской границе и своими глазами видел провокации со стороны польских силовиков. "Они могли бы не лить (из водометов. - Прим. БЕЛТА) в этих детей и женщин. Могли бы сверху полить или пугнуть как-нибудь. Но они делали демонстративно, значит, кто-то им это поручил. А поручить им может только главнокомандующий. Значит, задача была - спровоцировать. И наш ответ работать корректно был очень грамотным", - отметил политолог.

По мнению Юрия Воскресенского, польские правящие элиты не пользуются поддержкой своего народа. "61% поляков либо не одобряет, либо относится безразлично к деятельности этих всадников Апокалипсиса - Дуды, Моравецкого и Качиньского (президент, премьер-министр и вице-премьер Польши. - Прим. БЕЛТА)", - обратил он внимание.-0-