Воскресенский назвал организованной провокацией реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair является организованной провокацией. Такое мнение высказал сегодня журналистам политолог Юрий Воскресенский перед началом встречи с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Президента Беларуси гениальная политическая интуиция. Поэтому сейчас все общество ждет от него ответы на вопросы, связанные с последними событиями, провокацией, которую организовали против Беларуси ряд стран. То, что это организованная провокация, очевидно, потому что мы видим, с какой последовательностью в воскресенье вечером они принимали свои экстренные заявления", - сказал Юрий Воскресенский.

"Это притом, что по ряду болезненных вопросов для европейских граждан они не могут договориться месяцами и даже годами. Поэтому это очевидная провокация", - добавил политолог.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Белорусскими властями на различных уровнях было заявлено о готовности готовности предоставить все интересующие материалы международным экспертам по инциденту с самолетом, максимально открыто исследовать все обстоятельства.-0-