Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы протестов в Беларуси банально воспользовались широким кругом прогрессивной общественности. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал бывший координатор оппозиционного штаба, находящийся под следствием как организатор протестных акций, Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

"Не представлял, что участвую в мятеже, пока, как говорится, пасьянс не сложился. Тогда понял, что не только мною, но и широким кругом прогрессивной общественности, элитой, как мы сами себя называли, банально воспользовались. Это добавило определенной жалости (к своим действиям. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Юрий Воскресенский.

Ведущий передачи руководитель телеканала ОНТ Марат Марков уточнил у Юрия Воскресенского, неужели у него изначально не было понимания, что его используют.

"Честно, нет. Все складывалось так легко, так здорово, на таких положительных эмоциях, с такими прекрасными людьми, с командой, что такой мысли даже не было", - ответил бывший координатор оппозиционного штаба.

Отвечая на вопрос, считает ли он себя политическим заключенным, Юрий Воскресенский признался, что хотел бы видеть себя таковым. "Но, наверное, с точки зрения права, юридического анализа действий, за этот эпизод, который мне вменяют, в любой стране, в том числе в странах, как мы привыкли говорить, "цивилизованного мира", была бы ответственность, - сказал он. - С одной стороны, я думаю, что тут такого: подумаешь, кому-то дал денег. С другой стороны, эти же деньги могли пойти на какие-то другие действия. Поэтому и хочется, и колется. И хочется быть политзаключенным, но в то же время понимаю, что если бы не мой определенный эпизод, то, наверное, я бы не сидел в следственном изоляторе".

По словам Юрия Воскресенского, предложение поработать в штабе Виктора Бабарико ему поступило в мае, и он стал руководителем инициативной группы по одному из столичных районов. Мужчина "работал в полях", организовывая сбор подписей за выдвижение экс-банкира в кандидаты в президенты. "Я засиделся в экономической сфере, хотелось в кои-то веки (дети практически выросли) реализовать себя. Но в органах государственной власти и управления (я был депутатом) реализовать себя мне мешало то, что были определенные перегибы, когда ты высказываешь свое мнение. То есть реакция на это мнение. Ты иногда говоришь, что белое это белое, а на тебя тут же все набегают: "Надо промолчать", "А зачем ты сказал, что это белое?". Второй момент, кроме профессионального: мне очень понравился кандидат, он завораживал своим выступлением", - рассказал гость передачи.

Правда, по словам Юрия Воскресенского, его смущало, что у самого претендента на пост президента и его ближайших соратников не было никакого политического опыта. Говоря о появлении в команде Марии Колесниковой, Юрий Воскресенский отметил: "Это черная лошадка, и откуда она появилась, я лично не знаю до сих пор". В штабе, добавил он, все задавали друг другу вопросы, как она появилась в команде.-0-

Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов - Воскресенский По словам Юрий Воскресенского, примерно за две недели до выборов руководители инициативных групп пришли к руководителям штабов Бабарико и Цепкало с вопросом, какого вектора им придерживаться в дальнейшем и на что ориентировать избирателей.