Воскресенский о визите Президента в СИЗО КГБ - только сильный политик способен на такой шаг

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только сильный политик способен на такой шаг. Так оценил визит Президента Александра Лукашенко в СИЗО КГБ бывший координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Об этом он заявил в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Оцениваю обстановку очень хорошо. Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера состоялась большая встреча с Президентом. Разговор длился около 5 часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончился большим конструктивом. По итогу встречи с Президентом, мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе", - сказал Юрий Воскресенский.

По его словам, явившись в СИЗО, Президент показал, что человек мужественный, сильный, готов держать удар. "Никакой цензуры и посторонних лиц на встрече не было. Она была очень горячая и очень откровенная, - отметил бывший координатор оппозиционного штаба. - Сам визит Президента для нас произвел эффект невероятного шока. До последнего этого никто не знал. Когда Президент пришел, мы поняли, что власть действительно открыта к диалогу и просит конкретики по этому диалогу, а не каких-то обширных, общих около демократических фраз. Подчеркну, для нас это было потрясение. Только сильный политик способен на такой шаг и мы его оценили. Президенту не нужен пиар.Эта встреча была нужна нам, а не Президенту или каким-то внешним, внутренним игрокам. Мы хотели, чтобы нас услышали и нас услышали".-0-