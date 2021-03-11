Воскресенский: перераспределять полномочия между ветвями власти можно только вместе с ответственностью

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перераспределять полномочия между ветвями власти можно только вместе с ответственностью. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если мы посмотрим на соседние страны: нигде революция не принесла позитивных достижений, прежде всего экономических. Везде, где таким образом расшатываются устои государства и общества, приходится тратить долгие-долгие годы (если не десятилетия, как в случае, например, с революциями, которые были в нашей советской истории), чтобы восстановиться и вернуться к тому дореволюционному уровню", - сказал Юрий Воскресенский.

Он отметил, что часть общества хочет перемен, но каких конкретно, не может сформулировать. "Но все понимают: если строишь дом, начинаешь с фундамента. Фундамент - это Конституция. Мы во всем обвиняем Президента, потому что у него полномочия. Все на нем завязано. Окей, давайте перераспределим полномочия, но солидарно с ответственностью", - подчеркнул директор КСДС.

По его мнению, в новой редакции Конституции Беларуси необходимо закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания, перераспределить полномочия между ветвями власти, ввести выборность местных органов власти на всех уровнях и усилить роль местной власти, ограничить сроки президентства.-0-

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