Воскресенский: польские политики настроены на возобновление нормальных отношений с Беларусью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские политики настроены на возобновление нормальных отношений с Беларусью. Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Юрий Воскресенский в эти дни принимал участие в экономическом форуме в польском городке Карпач. Его появление там вызвало сенсацию в местных СМИ и настоящий скандал в кругу беглой белорусской оппозиции.

"Польские политики среднего и даже высокого уровня настроены возобновить диалог, нормальные отношения. И, честно говоря, им эта беглая оппозиция уже надоела, потому что они ее содержат, предоставляют охрану, возят", - рассказал директор КСДС.

При этом, по мнению Юрия Воскресенского, в Польше не знают, как выйти из сложившейся ситуации в отношениях с Беларусью и при этом сохранить свое лицо.-0-