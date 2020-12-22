Воскресенский предложил законодательно закрепить электронное голосование

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политолог Юрий Воскресенский предлагает законодательно закрепить электронное голосование. С такой инициативой он выступил сегодня во время круглого стола на тему "Реформа избирательной системы. Электронные диалоговые площадки "Народ - Власть" - как шаг к прямой цифровой демократии", сообщает БЕЛТА.

Организатором дискуссии выступило информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил". Участники мероприятия обсудили возможные механизмы реформирования избирательной системы в Беларуси, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также выработали предложения по соответствующим изменениям в Конституцию.

Так, учредитель КСДС Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его мнению, белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии. Эту инициативу поддержал IT-консультант Андрей Ланкин, который предложил дополнить избирательный кодекс новой электронной формой голосования. Он считает это современным и удобным способом волеизъявления граждан, который минимизирует (вплоть до исключения) любую возможность искажения результатов.

Не осталась без обсуждения и тема возраста участников избирательного процесса. Руководитель правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко высказался за поднятие минимального возраста избирателей до 21 года и предложил внести изменения в статью 64 Конституции республики.

В формате Zoom-конференции в диалоговой площадке также принял участие IT-разработчик и общественный активист Илья Бегун. Он рассказал о зарубежном опыте электронных площадок и путях внедрения современных технологий в избирательный процесс.-0-

Фото Рамиля Насибулина