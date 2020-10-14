Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший координатор оппозиционного штаба, бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ рассказал подробности встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиционных движений в СИЗО КГБ, сообщает БЕЛТА.

"Все было добровольно. До последней секунды, до входа Президента никто не знал, что произойдет. Когда Президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО стала программа Марата Маркова "Ничего личного" (интервью с Воскресенским. - Прим. БЕЛТА), после этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО, и пригласил их на беседу", - рассказал Юрий Воскресенский.

По его словам, во время встречи глава государства также заявил, что хочет выслушать каждого, услышать предложения, касающиеся дальнейшего развития страны. "Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию", - отметил Воскресенский.

Он добавил, что, завершая встречу, Президент попросил его подытожить все озвученные предложения и составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения. Докладную записку по второму вопросу мужчина уже подготовил, сейчас Юрий работает над обобщением итогов встречи. Часть предложений от участников встречи политолог озвучил во время передачи. По его словам, во время встречи, в частности, предлагали ограничить количество сроков избрания Президента двумя, укрепить независимость судебной системы вплоть до введения судов присяжных, дать больше полномочий губернаторам, сделать должность мэра выборной. Также прозвучало предложение закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания "как представительного органа, который подводит итоги и определяет направление для движения".

"Президент всех выслушал, активно оппонировал по ряду моментов. А ряд сенсационных моментов поддержал", - добавил Юрий Воскресенский.

Как сообщалось, 10 октября Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений, которые сейчас находятся в СИЗО. "Страна живет под лозунгом: "Даешь диалог". Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение - по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире", - сказал глава государства во время встречи.-0-