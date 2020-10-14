Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 14 октября 2020
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:01 Международная ассоциация бокса планирует вернуть статус признания МОК к 2024 году Спорт
20:54 Задержан житель Гродно, распыливший газ в глаза милиционера Происшествия
20:45 Белорусский союз женщин - за мир в каждом доме и семье - Степаненко Регионы
20:21 Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху В мире
20:10 Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель Общество
20:02 Глава IIHF подчеркнул стремление провести чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге Спорт
19:54 Спасение заложников, наплавной мост и блокировка города - учение миротворцев ОДКБ проходит в Беларуси Регионы
19:37 Президент Кыргызстана уйдет в отставку после парламентских выборов - пресс-секретарь В мире
19:35 ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Могилеве Регионы
19:22 Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ Общество
19:16 Дискуссионную платформу на тему "Дети вне политики: взгляд молодежи" провели в Минске Регионы
19:12 Игорь Ревенко и Виталий Пинчук подписали с ХК "Динамо-Минск" пробные контракты Спорт
19:11 Репортаж об источниках тепла, света и жизни многодетных мам-энергетиков из Гомельской области Регионы
18:56 Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе - Каско Общество
18:49 Вторую российскую вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот 1 января 2021 года В мире
18:42 Французский велогонщик Арно Демар одержал четвертую победу на этапах "Джиро д'Италия-2020" Спорт
18:31 МАК обеспокоен опасностью для воздушных судов из-за конфликта в Нагорном Карабахе В мире
18:21 Столичные правоохранители пресекли крупный канал поставки наркотиков из России Происшествия
18:18 Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за COVID-19 Спорт
18:10 Два жителя Рогачева взломали 24 торговых ларька на рынках в Жлобине Происшествия
18:09 Актуализированы условия участия Беларуси в партнерстве Северного измерения в области транспорта и логистики Экономика
18:09 РЕПОРТАЖ: Нитей особое сплетенье Общество
18:05 Создание комплекса замедленного коксования на "Нафтане" планируют завершить в 2021 году Экономика
18:02 Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена отдана за мир и спокойствие - сенатор Общество
17:55 В Могилеве подожгли автомобиль сотрудника милиции Происшествия
17:54 Вызванный пандемией кризис приведет к спаду мирового производства в размере $28 трлн - МВФ В мире
17:51 В Барановичах осудили похитителей железнодорожных рельсов Происшествия
17:43 БЖД в 2021 году не будет менять базовый уровень тарифов Экономика
17:36 "Академфарм" по итогам года выпустит продукции почти на Br24 млн Экономика
17:35 МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в связи с принятием указа по привлечению специалистов Политика
Все новости
Все новости
Общество
14 октября 2020, 19:22

Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ

Юрий Воскресенский. Фото ОНТ
Юрий Воскресенский. Фото ОНТ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший координатор оппозиционного штаба, бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ рассказал подробности встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиционных движений в СИЗО КГБ, сообщает БЕЛТА.

"Все было добровольно. До последней секунды, до входа Президента никто не знал, что произойдет. Когда Президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО стала программа Марата Маркова "Ничего личного" (интервью с Воскресенским. - Прим. БЕЛТА), после этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО, и пригласил их на беседу", - рассказал Юрий Воскресенский.

По его словам, во время встречи глава государства также заявил, что хочет выслушать каждого, услышать предложения, касающиеся дальнейшего развития страны. "Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию", - отметил Воскресенский.

Он добавил, что, завершая встречу, Президент попросил его подытожить все озвученные предложения и составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения. Докладную записку по второму вопросу мужчина уже подготовил, сейчас Юрий работает над обобщением итогов встречи. Часть предложений от участников встречи политолог озвучил во время передачи. По его словам, во время встречи, в частности, предлагали ограничить количество сроков избрания Президента двумя, укрепить независимость судебной системы вплоть до введения судов присяжных, дать больше полномочий губернаторам, сделать должность мэра выборной. Также прозвучало предложение закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания "как представительного органа, который подводит итоги и определяет направление для движения".

"Президент всех выслушал, активно оппонировал по ряду моментов. А ряд сенсационных моментов поддержал", - добавил Юрий Воскресенский.

Как сообщалось, 10 октября Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений, которые сейчас находятся в СИЗО. "Страна живет под лозунгом: "Даешь диалог". Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение - по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире", - сказал глава государства во время встречи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения политика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Сергей Рачков Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель
Фото из архива Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе - Каско
РЕПОРТАЖ: Нитей особое сплетенье
Юрий Деркач. Фото из архива Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена отдана за мир и спокойствие - сенатор
Фото из архива В НАН Беларуси рассказали о разработке препаратов от COVID-19
РЕПОРТАЖ: моменты счастья трижды мамы
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
"Самая святая миссия на Земле" - Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери
Костевич: рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям
Своя квартира по цене аренды! Скидки и акции для каждого! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Создание комплекса замедленного коксования на "Нафтане" планируют завершить в 2021 году
Каранкевич: развитие IT-технологий - один из приоритетов для газовой отрасли
Воскресенский рассказал подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ
Лавров: конституционная реформа - наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси
Спасение заложников, наплавной мост и блокировка города - учение миротворцев ОДКБ проходит в Беларуси
Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Могилеве
Белорусские производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств
Самому главному человеку посвящается: теплота, забота и любовь - в архивных фотографиях БЕЛТА
Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена отдана за мир и спокойствие - сенатор
Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе - Каско
Для малого бизнеса в регионах Беларуси проведут более 60 бесплатных консультаций
Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%
Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в связи с принятием указа по привлечению специалистов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.