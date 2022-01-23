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23 января 2022, 21:25

Воскресенский: референдуму по Конституции может помешать только форс-мажор

Юрий Воскресенский. Фото из архива
Юрий Воскресенский. Фото из архива
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведению республиканского референдума может помешать только какой-то форс-мажор, но в условиях современного непредсказуемого мира исключать его полностью нельзя. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

В стране прошло масштабное обсуждение проекта изменений в Основной закон, сейчас назначена дата поведения референдума - 27 февраля. "За прошедшие три недели я посетил более 35 диалоговых площадок, где выслушал основные вопросы, которые задавали белорусы. Прежде всего их волнует стабильность власти и стабильность социально-экономических гарантий. Вопросы, связанные с политизацией, гуманизацией, для них пока на втором плане, - сказал Юрий Воскресенский. - То есть это социальные аспекты изменений в Конституцию и баланс власти. В связи с событиями в Казахстане они спрашивают, не получится ли так, что различные органы власти начнут перетягивать одеяло на себя в случае запуска модернизации политической системы".

Также политик не видит способов, как события в Казахстане могли бы повлиять на проведение в нашей стране референдума по Конституции. "Единственный случай, при котором референдум может не состояться, - это какие-то события, связанные с форс-мажором. Какое-то глобальное стихийное бедствие или, может быть, даже война. Особенно настораживает то, что с завтрашнего дня американские, израильские дипломаты начинают покидать столицу Украины. будет ли вовлечена Беларусь в эту историю, мы не знаем. Но с учетом того, что сегодня мир непредсказуем, нельзя исключать того, что произойдет какой-то форс-мажор".

Юрий Воскресенский не согласен с тем, что изменения в Конституцию - база для транзита власти. "Все вопросы, связанные с транзитом, будут решаться, как и прежде, на выборах. Другое дело, что речь идет о модернизации политической системы и актуализации ряда норм. Например, права на мирный атом или права на участие в силах коллективной безопасности", - отметил член Конституционной комиссии. Роль ВНС, по его мнению, заметно будет зависеть от того, кто попадет в его состав.

Высказался Юрий Воскресенский также про обязанность предпринимать меры по сохранению своего здоровья. Эта поправка дополняется тезисом, что государство гарантирует лечение за счет государственных средств. То есть не идет речь о введении платного медицинского обслуживания. "На мой взгляд, обязанность следить за своим здоровьем - это и есть конституционный долг каждого. Потому что все люди ждут, чтобы их потом бесплатно лечили, но ничего не делают, чтобы поддержать себя в хорошей или хотя бы нормальной физической форме", - заключил Юрий Воскресенский.-0-

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