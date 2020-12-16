Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле. Об этом заявил основатель инициативы "Круглый стол демократических сил", политолог Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Условия (организации диалоговых площадок в рамках инициативы. - Прим. БЕЛТА) действительно непростые, потому что все, кто высказывает свое желание общаться с властью, подвергаются обструкции определенной группой профессиональных людей", - сказал Юрий Воскресенский.

По его словам, инициатива "Круглый стол демократических сил" уже провела несколько встреч, во время которых обсуждались возможные поправки в Конституцию Беларуси. "Решения все более продуманные и взвешенные. Мы надеемся, что в конце декабря передадим 10 блоков вопросов в Администрацию Президента, комитет по подготовке Всебелорусского собрания", - отметил политолог.-0-

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