Воспитание молодежи имеет колоссальное значение в достижении ЦУР - Сидоренко

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитание как одна их основных задач в системе образования имеет колоссальное значение в достижении Целей устойчивого развития. Об этом заявила заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко на II Международном симпозиуме "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор", который проходит 6-7 декабря в БГПУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"О каких бы цифровых технологиях, методах, формах не говорили, мы понимаем, что воспитание - это одна их основных задач в системе образования. Именно этот аспект имеет колоссальное значение в достижении Целей устойчивого развития. По большому счету, ни одна глобальная цель устойчивого развития не может быть достигнута, если мы не будем вырабатывать у молодых людей умения противостоять современным вызовам, стирающим различия между народами, ликвидирующим их историческое прошлое, - сказала Раиса Сидоренко. - Мы должны учить нашу молодежь сохранять свое национальное, беречь независимость республики, ценить наследие государства, формировать такие важнейшие понятия, как гражданин и патриот. Для этих целей Министерством образования совместно с представителями молодежных объединений и всеми заинтересованными разрабатывается стратегия развития государственной молодежной политики на дальнюю перспективу".

Ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук также уверен, что образование является драйвером и локомотивом в реализации ЦУР в Беларуси. "В сфере образования есть возможность сформировать представление и понимание Целей устойчивого развития и важность их для будущего. Поэтому система образования, которая работает с детьми, школьниками, студентами и взрослым населением, берет на себя миссию формирования соответствующих знаний и компетенций, чтобы люди могли жить в этих условиях и созидать свое будущее, будущее своих детей и внуков", - отметил ректор. По его словам, все должно работать на идею достижения устойчивого развития. "В стране уже создана соответствующая инфраструктура. Сейчас нужно переходить на следующую стадию: от призывов и информирования - к конкретным мерам по системной реализации всех направлений устойчивого развития нашей страны", - подчеркнул Александр Жук.

Участниками II Международного симпозиума "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" стали представители органов законодательной, исполнительной власти, бизнеса, общественных организаций, научных и экспертных сообществ из Австрии, Армении, Германии, Китая, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Швейцарии. Организаторами выступают БГПУ совместно с ассоциацией "Образование для устойчивого развития", общественная организация Science Shop Bonn (Бонн, Германия). Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Беларуси и под патронатом национального координатора по достижению Целей устойчивого развития при содействии МИД, проекта "Поддержка деятельности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли парламента в достижении Целей устойчивого развития" (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА), программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии (ППБ) и международной инициативы "Хартия Земли" (Университет мира, город Сан-Хосе, Коста-Рика). Работа симпозиума организована в рамках белорусско-немецкого проекта "Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик в региональные процессы устойчивого развития".

Во время симпозиума будут работать дискуссионные площадки. Одна из них - организованный совместно с Министерством труда и социальной защиты круглый стол, на котором участники межведомственной рабочей группы по подготовке проекта Национальной стратегии устойчивого развития в Беларуси до 2035 года будут обсуждать концептуальные подходы к системе образования в интересах устойчивого развития.-0-