Воспитанники Минского районного социально-педагогического центра получили подарки от ИАЦ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-аналитический центр при Администрации Президента (ИАЦ) 26 декабря принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Сотрудники ИАЦ поздравили воспитанников Минского районного социально-педагогического центра, сообщает БЕЛТА.

В социально-педагогическом центре гостей из ИАЦ хорошо знают и всегда ждут. По словам его директора Алексея Дербина, сотрудники центра рады возможности дать ребятишкам почувствовать душевное тепло и заботу, которых им порой не хватает в повседневной жизни. Обращаясь к воспитанникам и педагогам приюта, он от всей души пожелал им крепкого здоровья, всяческих успехов и отличного настроения.

Фото ИАЦ

Под елкой ребята нашли настольные игры и другие игрушки. В помощь социально-педагогическом центру были переданы наборы для детского творчества, спортивный инвентарь, ковер для младшей группы. А дети подготовили для гостей яркое сказочное представление. Все юные артисты получили гостинцы.

Для руководителя приюта Ирины Латыш нет лучшего подарка, чем счастливые глаза и улыбки на лицах воспитанников. "Дети у нас меняются часто, но они рассказывают друг другу о чудесах, которые случаются здесь под Новый год. Благодаря людям, неравнодушным к детским судьбам, эти дни у наших воспитанников щедро наполнены настоящим волшебством", - сказала она.

Минский районный социально-педагогический центр работает с 2003 года в Ждановичах. Он предназначен для временного проживания и социальной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей и их семей. В двух группах приюта находятся в среднем 14-15 воспитанников. Здесь создана домашняя обстановка, где ребята чувствуют заботу, внимание и опеку, получая все необходимое для полноценного развития.-0-