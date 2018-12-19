Воспитанники школы-интерната в Воложинском районе получили подарки от МЧС

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" накануне новогодних и рождественских праздников посетил подшефную Чеховщинскую вспомогательную школу-интернат, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Владимир Ващенко

Руководитель спасательного ведомства сегодня поздравил воспитанников и педагогов с наступающим Новым годом. Все дети получили подарки. После представления, которое подготовили для спасателей воспитанники школы, курсанты Университета гражданской защиты МЧС организовали праздничную дискотеку.

За долгое время шефства над этим учебным заведением министерство оказало помощь в ремонте здания школы, обустройстве учебных помещений, спортивного зала и компьютерного класса.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

Фото МЧС