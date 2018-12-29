Воспитанники столичного Детского городка поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники государственного социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района г. Минска" сегодня побывали на экскурсии на Национальной киностудии "Беларусьфильм" и поучаствовали в кинопробах, передает корреспондент БЕЛТА.

Киностудия "Беларусьфильм" совместно с Президентской библиотекой Беларуси во время акции "Наши дети" организовало благотворительное мероприятие для 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 6 до 15 лет. Для них сотрудники киностудии подготовили насыщенную программу: ребята посетили склады и павильоны, побывали на показе мультипликационных фильмов, отведали домашних пирогов и получили сувениры.

"Мы посчитали, что должны быть причастными к этой замечательной акции. Наше мероприятие создало праздничное настроение не только у детей, наших сегодняшних гостей, но и у работников киностудии, потому что добро надо делать с радостью и искренне. Тем более дети сейчас не так нуждаются в конфетах, как во внимании. Они хотят жить интересно и ярко в наш непростой век, поэтому и нам захотелось подарить им как можно больше позитивных эмоций. Кроме того, дети наших сотрудников приняли участие в этой акции, ведь социальная работа внутри коллектива тоже важна и нужна", - подчеркнул генеральный директор киностудии Владимир Карачевский.

По его словам, ребят, участвующих в кинопробах, внесут в банк данных юных актеров, и режиссеры смогут работать с ними в дальнейшем. Также воспитанники Детского городка получили в подарок коллекцию белорусских фильмов и мультфильмов, созданных "Беларусьфильмом".

Кинопробы проводил режиссер-постановщик Иван Павлов, который провел мастер-класс и рассказал, как он получил профессию, каким образом создается кино, как пишется сценарий, что такое компьютерная графика, как стать артистом, а еще дал советы, как снимать на мобильный телефон свои истории. "Мы показали детям кинопроцесс. Надеюсь, что пополним нашу актерскую базу. Ведь и я, например, пришел на киностудию в 1975 году семилетним мальчишкой. Меня нашли во Дворце спорта и пригласили сниматься в фильме "По секрету всему свету". Может быть, и сегодня кто-нибудь из этих ребят "заболел" кино", - выразил надежду режиссер.

Идея провести такой необычный новогодний праздник для воспитанников Детского городка возникла у сотрудников Президентской библиотеки. "Мы хотели сделать что-то нестандартное и незабываемое. И я думаю, у нас это получилось. Ведь каждый ребенок должен почувствовать тепло новогодних праздников. Наша библиотека и Служба безопасности Президента подарили ребятам около 50 новых книг, среди которых и познавательная литература, и детские сказки, и книги школьной программы - все, что читают современные дети", - отметила заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Юлия Сермяжко.

"Акция "Наши дети" очень добрая и нужная, вся страна погрузилась в благотворительный марафон. Наши ребята начинают понимать свою важность и значимость, чувствуют заботу и внимание. Они в свою очередь сами, благодаря ей, учатся сострадать, участвуя в концертах для онкобольных детей, которым они читают стихи, исполняют песни и дарят игрушки, сделанные своими руками", - подчеркнула директор Детского городка Оксана Орлова.

Воспитанница Детского городка одиннадцатиклассница Ульяна Токарь, призналась, что после посещения киностудии "Беларусьфильм" эмоции переполняют. "На пороге нас встретили Дед Мороз и Снегурочка, провели в первый павильон, где стояла камера, а настоящий режиссер снимал нас, что было очень интересно. А потом мы примеряли всевозможные костюмы и фотографировались в них. После общения с Иваном Павловым мне захотелось стать сценаристом. Хочу поступить в БГУ на филологический факультет - литературно-редакционную деятельность, надеюсь, что я там научусь писать. Спасибо за такое удивительное мероприятие! Всем ребятам нашей страны я желаю всегда быть самими собой, улыбаться, радоваться каждому дню, ведь жизнь прекрасна в мелочах!" - заключила она.-0-

Фото Президентской библиотеки Беларуси