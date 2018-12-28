Воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения в Островце поздравили сотрудники БелАЭС

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Белорусской атомной электростанции во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили Островецкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
Сотрудники Белорусской АЭС привезли с собой и передали ребятам игрушки и развивающие игры, а также печенье, конфеты и другие сладости. Островецкий центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации является специальным учреждением образования и обеспечивает комплексную помощь детям с особенностями психофизического развития.
Это не первый визит представителей Белорусской АЭС в детские учреждения. К примеру, сотрудники предприятия не раз посещали Ворнянский социальный приют, который находится в десятке километров от строящейся атомной станции. Во время таких визитов молодежные активисты предприятия организовывают для детей развлекательные мероприятия, привозят подарки.-0-
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